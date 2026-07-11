Feijóo, tras las críticas por sus palabras sobre las bajas laborales o la ley de nietos: "Me da igual, estoy aquí para dar debates valientes"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del partido en Valladolid. Allí ha declarado que no le importan las críticas que ha recibido esta semana: "Me da igual, estoy aquí para dar debates valientes", ha exclamado ante un repleto auditorio que le ha vitoreado "¡presidente, presidente!"

Feijóo ha recordado las polémicas en las que se ha visto envuelto esta semana, como la de las bajas laborales y el absentismo, la ley de nietos o la ley de no nacido: "No llevo toda mi vida dedicándome al servicio público para conformarme con lo que heredo, vamos por el buen camino", ha asegurado ante los militantes, al tiempo que ha recordado que le hicieron una "huelga preventiva" en 2009 antes de ser presidente de la Xunta y que esto no le ha pillado de sorpresa.

El líder del PP ha vuelto a decir que la regularización de migrantes lo que va a conseguir es que "millones de personas puedan tener la nacionalidad de un día para otro sin las garantías necesarias y por encima de los límites que se habían fijado". También ha vuelto a hablar de "absentismo laboral fraudulento", a la hora de referirse a las bajas laborales y ha defendido la ley del no nacido, que ya la aprobó en Galicia. "¿También nos critican por eso?", ha expresado, incrédulo.

¿A quién se le ocurre dudar de Sánchez?

Sobre la Ley de Nietos, que "no es ley ni es de nietos", Feijóo se ha mostrado especialmente crítico y ha ironizado sobre las verdaderas intenciones del Gobierno con esta propuesta. "¡Como si no se pudiera dudar de las intenciones del sanchismo en unas elecciones! ¿A quién se le ocurre dudar de Sánchez?", se ha preguntado, al tiempo que ha seguido ironizando y le ha calificado de "espíritu puro y limpio de las primarias del PSOE".

Por otro lado, la vivienda ha sido también el tema central del discurso de Feijóo. El Congreso de NNGG ha elegido como parte de su imagen una vivienda, porque es "el símbolo de esta época, de lo que ha fallado". Según el líder de la oposición, el Ejecutivo ha normalizado "lo que no es normal" y, por ello, ha pedido a los jóvenes rebelarse. "Cambiemos el país, cambiemos lo que no funciona", ha espetado.

Asimismo, también ha cargado contra otras medidas del Gobierno, como el bono cultural. Según Feijóo, los jóvenes no quieren que les paguen "videojuegos o el tren", sino que lo que quieren es "futuro". "A eso se tiene que dedicar la política", ha indicado.

29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco

La palabra "libertad" también ha sido otra de las más repetidas. "La libertad no consiste en que el Gobierno piense por ti, la libertad consiste en que tú puedas pensar aunque al Gobierno le moleste. La libertad no consiste en que el poder te dé permiso, la libertad consiste en que el poder se ejerza con límites. La libertad no consiste en depender siempre de una ayuda, de una promesa o de un favor, la libertad consiste en poder construir algo propio".

En su discurso, Feijóo también ha apelado a la necesidad de que los jóvenes conozcan ETA, una "página tan desgarradora de nuestra historia", justo cuando se cumplen 29 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. "Si olvidamos de dónde venimos, nunca sabremos a dónde vamos", ha lamentado.

Para terminar, el líder del PP ha agradecido su labor a Bea Fanjul como presidenta de NNGG, ha dado la enhorabuena a Ignacio Dancausa y ha pedido a los jóvenes que tengan "siempre presente que ese compromiso político os concierne, también, ahí fuera. Tenéis que ser la conciencia de todos. Reivindicad el futuro que os merecéis".