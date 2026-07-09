La UCO implica al exjefe de gabinete de Sánchez en la trama de Leire y en presuntas adjudicaciones irregulares de Correos

La investigación de la UCO de la Guardia Civil sobre la denominada trama de Leire Díez sigue ampliando su radio de acción. El último informe de los investigadores sitúa a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE antes de su llegada a La Moncloa, como una figura relevante tanto en las actividades atribuidas a la red investigada como en las pesquisas sobre presuntas adjudicaciones irregulares durante su etapa al frente de la empresa pública.

Serrano, uno de los colaboradores más estrechos de Sánchez, presidió Correos entre 2018 y 2023. Según la documentación incorporada a la causa, la UCO considera que fue "partícipe y conocedor de la evolución de la actividad desplegada" por la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y que mantenía un contacto constante con ella durante el desarrollo de las actuaciones ahora investigadas.

La UCO lo sitúa en la "génesis" de la trama

El sumario sostiene que Serrano desempeñó un papel relevante en los primeros momentos de la presunta organización. Los investigadores apuntan a que estuvo presente en reuniones celebradas en la sede del PSOE en Ferraz en las que se habrían diseñado parte de las actuaciones para intentar neutralizar investigaciones judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

Además, la Guardia Civil sostiene que Leire Díez le informaba de manera continuada de las gestiones que iba realizando, además de consultarle algunos pasos antes de ejecutarlos. La UCO considera que esa relación evidencia que Serrano no era un mero conocedor de los hechos, sino una persona con intereses directos en la evolución de la estrategia investigada.

Durante los registros practicados por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los agentes intervinieron el teléfono móvil y un ordenador de Serrano para analizar si existen comunicaciones con otros integrantes de la presunta trama que permitan esclarecer el alcance de su participación.

También bajo la lupa por su etapa en Correos

Paralelamente, la investigación también pone el foco en la gestión de Correos durante la presidencia de Juan Manuel Serrano. La UCO investiga diversas adjudicaciones públicas realizadas durante ese periodo y analiza si pudieron producirse irregularidades en algunos contratos de la empresa estatal, una línea de investigación que se conecta con el entorno de Leire Díez, quien ocupó un cargo directivo en Correos durante el mandato de Serrano.

Los investigadores tratan de determinar si determinadas decisiones adoptadas en la empresa pública guardan relación con las actividades investigadas dentro del denominado caso Leire y si existió una utilización de la estructura de Correos para favorecer intereses de personas vinculadas al entorno socialista.

En las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento, el juez Santiago Pedraz aprecia indicios de colaboración de Juan Manuel Serrano con los principales investigados en la ejecución de determinados actos relacionados con la presunta trama. No obstante, el magistrado subraya que será el avance de la instrucción y el análisis del material incautado el que permita determinar si esos indicios desembocan en una eventual responsabilidad penal.

La causa mantiene como principales investigados a Leire Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente del partido Ana María Fuentes y otras personas presuntamente implicadas en una red que, según el juez, habría tratado de obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno mediante distintas actuaciones coordinadas.