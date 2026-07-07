CASO BEGOÑA GÓMEZ

La reacción del Gobierno a la decisión del juez sobre Begoña Gómez: "Las cautelares son innecesarias, hay riesgo cero de que eluda la Justicia"

Félix Bolaños cree que la comunidad jurídica y la sociedad española en una "amplísima mayoría" ven que hay "riesgo cero" de que la mujer de Sánchez pueda eludir a la Justicia.

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ondacero.es | EFE

Madrid |

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, son "simple y llanamente innecesarias" porque el riesgo de fuga es "cero".

Bolaños se ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha sido preguntado por la decisión del juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado, Antonio Viejo, de denegar la petición de la mujer de Pedro Sánchez para asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí permitirle viajar a Londres para acudir a la graduación de su hija.

Viejo considera en su auto que Gómez no tiene una "intervención activa" en la cumbre de la OTAN y que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial, mientras que autoriza el desplazamiento a Londres por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido" así como "por la naturaleza del evento al que se pretende asistir".

Begoña Gómez va "rodeada" de policías nacionales

El ministro ha subrayado que tanto la comunidad jurídica como la sociedad española "en una amplísima mayoría" consideran que existe "riesgo cero" de que Begoña Gómez pueda eludir "la acción de la Justicia".

En ese sentido, ha recordado que Begoña Gómez va "rodeada en todo momento de policías nacionales" por lo que las medidas cautelares de retirada de pasaporte decididas por el juez Peinado son "simple y llanamente innecesarias".

Además, Bolaños ha defendido la "extraordinaria" cooperación "judicial y policial" que España mantiene con Turquía y con Reino Unido y ha apuntado que ninguno de los dos países forman parte del Espacio Europeo de Seguridad, Libertad y Justicia.

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