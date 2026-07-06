El incendio de Soneja sigue activo con 300 efectivos y riesgo de empeoramiento por calor y viento

El incendio forestal declarado este domingo en Soneja continúa activo este lunes con un dispositivo de unos 300 efectivos desplegados, mientras los equipos trabajan para estabilizar el perímetro y contener el avance del fuego, que ha afectado a unas 150 hectáreas aproximadamente.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado desde el Puesto de Mando Avanzado que durante la madrugada las condiciones meteorológicas fueron “más favorables”, con mayor humedad y menos viento, lo que permitió contener parcialmente el incendio.

Sin embargo, ha advertido de que a partir de las 11:00 horas se espera un empeoramiento significativo por la entrada de una ola de calor y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que complica la evolución del fuego.

En estos momentos trabajan 15 medios aéreos, aunque las autoridades insisten en que la situación puede cambiar rápidamente en función de la meteorología. El incendio continúa sin estar perimetrado, a la espera de un vuelo de reconocimiento que permita delimitar con precisión el área afectada.

Se mantiene además la evacuación de unas 500 personas en Azuébar, mientras que 41 personas han pasado la noche alojadas en el Seminario de Segorbe.

EVOLUCIÓN DEL INCENDIO Y DISPOSITIVO

Durante la noche, más de 240 efectivos trabajaron en labores terrestres de control y consolidación del perímetro. A primera hora de este lunes se han incorporado los medios aéreos, clave para reforzar las tareas de extinción.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado la participación de la Unidad Militar de Emergencias, con más de 110 efectivos y 47 vehículos, además de 8 medios aéreos del Gobierno de España, que se suman al operativo.

Bernabé ha subrayado que las próximas horas y días serán “cruciales”, especialmente por las previsiones de temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados en el interior de la provincia de Castellón y Valencia, junto con posibles tormentas eléctricas.

El incendio, que también ha afectado de forma “mínima” al Parque Natural de la Serra d’Espadà, sigue bajo investigación por parte del SEPRONA, que trabaja para determinar el origen del fuego .Sobre el origen del fuego, Bernabé ha indicado que aún es pronto para conclusiones definitivas y que, por el momento, no parece tratarse de causas naturales.