Detenido el conductor de 19 años implicado en el accidente mortal de la N-340 que dejó cuatro fallecidos

La Guardia Civil ha detenido al conductor de 19 años del BMW implicado en el grave accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del domingo en la N-340, a la altura del ermitorio de la Magdalena, en Castellón. El joven, vecino de Burriana, viajaba junto a otros tres ocupantes cuando se produjo el siniestro, en el que fallecieron dos de sus acompañantes, el conductor de un taxi y una mujer de nacionalidad francesa. El accidente dejó además seis heridos, uno de ellos en estado crítico e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Castellón.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 2.20 horas en una incorporación a la N-340 en dirección a Castellón y en él se vieron implicados tres vehículos: el BMW ocupado por cuatro jóvenes de Burriana, un taxi con tres pasajeros y un turismo en el que viajaba un matrimonio francés. Los fallecidos son dos jóvenes de 18 años que viajaban en el BMW, el taxista y la mujer del vehículo francés, mientras que su marido resultó herido de gravedad.

La investigación de la Guardia Civil continúa abierta para esclarecer las circunstancias del accidente, considerado el más grave registrado este fin de semana en las carreteras de la provincia. Este trágico balance se completa con el fallecimiento de un motorista el pasado viernes en la A-23, a la altura de Pina de Montalgrao, elevando a cinco el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico durante el fin de semana en Castellón.