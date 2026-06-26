La Guardia Civil investiga a 41 personas por construcciones ilegales en suelo no urbanizable en Castellón

La Guardia Civil de Castellón, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha investigado durante 2026 a un total de 41 personas como presuntas responsables de delitos contra la ordenación del territorio por la realización de construcciones ilegales en suelo no urbanizable. Las actuaciones forman parte de la labor de vigilancia y control que desarrolla el instituto armado para garantizar un modelo urbanístico sostenible y el cumplimiento de la normativa vigente.

Las investigaciones se han llevado a cabo tanto a raíz de denuncias presentadas por particulares como de actuaciones de oficio realizadas por los agentes. Los casos detectados afectan a los municipios de Alfondeguilla, Almassora, Burriana, Castellnovo, Castellón de la Plana, Jérica, Onda, Segorbe, Vila-real y Vinaròs, donde se localizaron edificaciones y obras presuntamente incompatibles con la normativa urbanística.

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal castiga la ejecución de obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable con penas de prisión de entre uno y tres años, que pueden alcanzar hasta los seis años cuando se trata de terrenos especialmente protegidos. El instituto armado ha agradecido la colaboración ciudadana y ha destacado la creciente concienciación social sobre la protección del medio ambiente y la ordenación del territorio en la provincia.