Cambio en las normas de circulación: cuándo entran en vigor y qué nuevas obligaciones tienen conductores, bicis y patinetes

El Gobierno ha aprobado una modificación del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables, que fija, entre otras cosas, en 15 años la edad mínima para conducir patinetes, y establece el uso obligatorio del casco, al igual que para los ciclistas.

Son algunas de las principales novedades de la reforma que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que la ministra portavoz, Elma Saiz ha explicado en la rueda de prensa posterior que responde al cambio de visión sobre la circulación al pasar de "un enfoque centrado en la carretera y el vehículo a otro mirando a las personas y a los entornos urbanos".

Cuáles son las novedades del reglamento que afectan a ciclistas

El reglamento pretende mejorar la seguridad de los ciclistas cuando son adelantados en vías interurbanas. De ahí que exija al conductor que adelanta reducir la velocidad al menos 20 km. También debe cambiar completamente de carril en calzadas que tengan más de un carril por sentido

Obligación de casco de protección para quienes desarrollan actividad profesional en vías interurbanas y además chaleco reflectante

de protección para quienes desarrollan actividad profesional en vías interurbanas y además chaleco reflectante En vías urbanas se establecen nuevas normas específicas para ciclistas: circular preferentemente por el centro del carril

se establecen nuevas normas específicas para ciclistas: Los conductores de vehículos a motor deberán dejar una distancia de cinco metros al adelantar

En vías de un solo carril con la velocidad limitada a 30 km por hora, la autoridad municipal podrá permitir la circulación en dos sentidos

Obligaciones para los conductores de patinetes

Los conductores de vehículos de movilidad personal como patinetes deberán llevar casco de protección obligatorio con elementos reflectantes de noche o cuando haya escasa visibilidad. S erá obligatorio para los que trabajen con este tipo de vehículos

obligatorio con erá obligatorio para los que trabajen con este tipo de vehículos Se fija en 15 años la edad mínima para conducirlos

Obligación de llevar siempre encendido el alumbrado

Permitida su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bici

Obligaciones para las motocicletas

Se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder el límite de velocidad de 30 km por hora

cuando exista una congestión de tráfico sin exceder el límite de velocidad de 30 km por hora Uso obligatorio de guantes de protección y calzado cerrado en todo tipo de vías

cerrado en todo tipo de vías Los cascos de protección deberán estar obligatoriamente homologados y no certificados

y no certificados Obligatorio el chaleco reflectante para las personas que hagan uso profesional de la motocicleta

La normativa recoge también novedades sobre la equipación de protección y revisa las exenciones del uso de cinturón de seguridad que afectan al sector del taxi, mercancías y enseñanza. Respecto a los peatones, la norma obliga al uso de elementos reflectantes cuando transiten por vías interurbanas.

Cuándo entra en vigor esta nueva normativa

Este nuevo reglamento entrará en vigor el próximo 1 de octubre, excepto en lo referido al casco homologado para usuarios de motocicletas que lo hará el 1 de octubre de 2027.