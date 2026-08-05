Asesinada una guardia civil en el cuartel de Llanes: muere el presunto agresor tras el crimen en la intervención policial

Una agente de la Guardia Civil ha muerto este miércoles a manos de su expareja, también agente, tras ser tiroteada en el cuartel de Llanes (Asturias). El presunto autor de los hechos ha perdido la vida después de resultar gravemente herido cuando dos compañeros de la víctima intentaban repeler la agresión.

El suceso, según informa la agencia EFE, ha tenido lugar poco antes de las 13:30 horas, cuando el supuesto autor, destinado en la Comandancia de Zamora, ha entrado en la instalación de Llanes y ha disparado contra su expareja, con la que tenía tres hijos, y la ha matado.

Fuentes próximas a la investigación apuntan a que el hombre, que fue detenido, abrió fuego contra ella y contra los compañeros que intentaron repeler la agresión. En el cruce de disparos, un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el autor. La agente, según las mismas fuentes, se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

Asimismo, el autor tenía expedientes abiertos por violencia machista y había recibido hace unos días la resolución de separación del servicio. Por ello, no disponía ya de su arma reglamentaria y habría cometido el crimen con una que habría robado o bien en las taquillas o bien arrebatado a algún compañero, apunta la citada agencia de noticias.

Los hechos se investigan como violencia machista

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que se está investigando como un caso de violencia machista. De confirmarse, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.