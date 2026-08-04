La tajante respuesta de Ferran en la CNN sobre su gorra asociada al lema de Trump: "No es política"

Ferran se ha convertido en todo un icono, incluso en términos extradeportivos. El delantero consiguió enmendar un comienzo mundialista algo fallido para finalmente anotar el segundo gol más gritado por los españoles. Primero fue Iniesta, hace 16 años. Esta segunda estrella tiene un nombre protagonista y no es otro que el de Ferran Torres.

Tras unas merecidas vacaciones en Ibiza junto a varios compañeros de la selección, como los atléticos Marcos Llorente, Álex Baena o Marc Pubill, el dorsal número 7 de 'La Roja' se ha dejado ver por los platós de la CNN, donde ha dejado varios titulares.

"No sé nada de política"

Una de las cuestiones a resolver y que más atracción generaba en la prensa americana era la gorra que usó en la celebración del Mundial. Make Spain Great Again era el lema que podía leerse en dicha gorra, haciendo referencia al conocido eslogan trumpista Make America Great Again.

Al ser preguntado por este mensaje, él confiesa que no sabe nada de política y que simplemente quería celebrar que España estaba otra vez "en lo más alto", al menos en el ámbito deportivo: "Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial", declaraba.

La polémica surge especialmente tras la reacción en redes sociales de la Casa Blanca, sugiriendo que el mensaje de Ferran estaba relacionado con Trump, algo que él ha negado por completo.

Su futuro, en el aire

Entre otras polémicas, se encuentra el futuro incierto del delantero de Foyos. Tras pasar por Valencia, Manchester City y, finalmente, FC Barcelona, Ferran no cierra la puerta a un traspaso al quedarle únicamente un año de contrato. Hay quien le relaciona con el PSG de Luis Enrique, mientras que otros sugieren que su relación con tantos jugadores del Atleti en Ibiza podría influir en su siguiente destino.

Mientras, él confiesa que está esperando a "tomar la decisión correcta". "Tengo que estar en Barcelona el 12 de agosto para entrenar con el club. Nunca sabes lo que puede pasar, en el fútbol todo puede cambiar en un minuto, tengo que estar preparado para lo que sea. La decisión la tomaré pensando que me hará más feliz a mí y a mi familia", afirmó en la entrevista en la CNN.

Por último, al ser preguntado si tiene un club soñado, revela que "sí", aunque mantiene que su sueño es "ser feliz". El tiempo dirá. Mientras tanto, Ferran sigue en el mejor momento de su carrera.