La Casa Blanca responde al vídeo de Ferrán con la gorra inspirada en Trump: "Todos quieren sumarse al movimiento"

Ferrán Torres fue uno de los grandes protagonistas de la celebración de la selección española. El delantero español fue el encargado de anotar el único tanto de la final ante Argentina, proclamando así a España como campeona del mundo 16 años después.

Sin embargo, su figura no fue noticia por el tanto, sino que el futbolista llamó la atención de las cámaras por un accesorio que portaba en su cabeza. El valenciano captó las miradas de todo el mundo al lucir una gorra roja inspirada en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La gorra mostraba un mensaje en inglés con un guiño a Estados Unidos: 'Make Spain Great Again' (Hagamos que España vuelva a ser grande), se podía leer en la gorra. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha provocado la respuesta de la propia Casa Blanca.

La Casa Blanca responde a Ferrán

Tras la celebración en Cibeles, las redes sociales se han inundado de imágenes de Ferrán Torres con la gorra roja. Tanto es así que la propia Casa Blanca ha decidido responder al guiño del delantero español a través de sus redes sociales. Con un mensaje en X, la Casa Blanca ha resaltado la imagen a su favor.

"Todos quieren sumarse al movimiento", escribía la cuenta oficial en X.

El medio estadounidense Fox News se hizo eco de la imagen: "El campeón mundial con España Ferrán Torres da a los aficionados en primera fila del desfile de campeones del equipo nacional, compartiendo un vídeo de la celebración en su historia de Instagram mientras lleva una gorra de 'Make Spain Great Again'".

Trump, protagonista en la final del Mundial

El presidente de Estados Unidos también ha sido noticia en los últimos días después de su aparición en la final del Mundial. En la entrega de trofeos y medallas, Trump saludó a todos los futbolistas y les hizo entrega de su medalla, acaparando todos los focos.

También lo hizo con la foto oficial de la selección española levantando el trofeo. El propio Rodri esperó a que el presidente se marchara de la escena, ya que parecía dispuesto a permanecer en el sitio mientras los futbolistas levantaban la copa por primera vez.