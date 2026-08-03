Las gafas que recomienda la OCU para ver el eclipse total de Sol de agosto: "Son las únicas adecuadas"

España será escenario de un eclipse total de Sol visible durante el atardecer del próximo 12 de agosto de 2026 en torno a las 20:30 horas. Tras este eclipse, España volverá a presenciar otro eclipse total visible el 2 de agosto de 2027, seguido de un eclipse anular el 26 de enero del año siguiente. Después de esos dos acontecimientos, no se podrá percibir otro eclipse total visible desde el país hasta el año 2053.

Para ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado adquirir gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para la observación segura del eclipse total de Sol. Explican que "el eclipse solo puede observarse sin gafas cuando sea completo, lo que durará poco más de un minuto; en cualquier otra fase es imprescindible proteger los ojos, de lo contrario podrían producirse graves lesiones".

La organización ha recalcado que "las únicas gafas adecuadas son las diseñadas específicamente para la observación directa del Sol" y ha establecido hasta siete criterios que deben comprobarse antes de adquirirlas para garantizar su seguridad y eficacia frente a la radiación solar:

Debe indicar claramente que sirven para observar el Sol.

Es clave que aparezca el marcado CE.

Es fundamental tener la identificación del fabricante.

Debe incluir una dirección de contacto en la Unión Europea.

Además del número de lote.

Importante seguir las instrucciones y advertencias.

Prestar atención a la referencia EN ISO 12312-2:2015.

Las recomendaciones de la OCU

Desde la OCU se ha indicado que las gafas adquiridas deberán incluir el "marcado CE" asociado al cumplimiento de la legislación europea aplicable para equipos de protección individual frente a una radiación solar muy intensa, así como "la identificación del fabricante" y "una dirección de contacto en la Unión Europea".

Todos estos requisitos se consideran elementos esenciales para "cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o el ejercicio de los derechos del consumidor".

La organización ha subrayado, además, la importancia de verificar "las instrucciones y advertencias" en el etiquetado, entre las que figura que "deben mantenerse puestas salvo cuando el Sol esté cubierto al 100%". Detallan que, en cuanto reaparezca cualquier punto luminoso, hay que volver a usarlas "inmediatamente", así como inspeccionar el estado físico de las gafas antes de utilizarlas.

OCU ha advertido además que "las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar" y ha recomendado complementar la protección ocular con otras medidas como protector solar, sombrero o gorra y ropa adecuada.