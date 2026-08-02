Ayuso critica la "invasión intolerable" de Ceuta y advierte: "Es una prueba de Marruecos para la siguiente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desplazado hasta Pelayos de la Presa, una de las localidades afectadas por el incendio de Ávila y de la Sierra Oeste. Desde allí se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Ceuta, que ha calificado de "invasión intolerable".

Asimismo, ha avisado de que "esto no se ha arreglado", a pesar de que el Gobierno quiera vender una situación de normalidad, y que lo sucedido es "una prueba de Marruecos para la siguiente en Ceuta y Melilla". "Esto es evidente que va a ir a más", ha avisado la presidenta madrileña visiblemente enfadada.

Esto es un abandono total

La presidenta madrileña se ha preguntado cómo se ha llegado a esta situación y se ha puesto en la piel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "no pueden hacer frente a esta invasión". A su juicio, es "una mentira torera" que la normalidad haya vuelto a la ciudad autónoma, porque todavía hay "decenas de miles de personas deambulando" por las calles. "La población de Ceuta está pasando miedo", ha aseverado.

Ayuso ha criticado la situación de "abandono total" y ha puesto en duda que España pueda contar con ayuda exterior porque nuestro país está "cada vez más aislado", porque estamos ofreciendo a Europa "las peores imágenes" que "comprometen la seguridad y el orden de todo el continente". "Nos hemos enemistado con todos los países occidentales que tienen pulso", ha advertido.

¿Las gracias a Marruecos por qué?

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente al Ejecutivo por darle las gracias a Marruecos: "¿Las gracias por qué? Es lo que nos faltaba. ¿A qué país se le ocurre dar las gracias por esto?" ha dicho, al tiempo que ha cargado contra las políticas migratorias que el Gobierno está llevando a cabo y que son las culpables de todo.

"Es catastrófico lo que está pasando. Ceuta es España y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre. Están en esos planes Ceuta y Melilla y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitarnos", ha sentenciado Díaz Ayuso.