Pedro Sánchez pide una reunión de "carácter urgente" a Bruselas tras la crisis migratoria y lamenta la falta de apoyo de algunos estados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para solicitarle una reunión extraordinaria con "carácter de urgencia" de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria de Ceuta.

En la misiva, el líder del Ejecutivo muestra su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras lo que ha calificado de "incidente" en la "frontera exterior de la Unión Europea, en Ceuta". Según el presidente del Gobierno, aunque "la mayoría" ha mostrado su "apoyo y solidaridad", algunos han optado por "atacar a España y pedir su exclusión temporal", en una clara referencia a Italia.

Según Sánchez, "en el contexto internacional actual, la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal". Por todo ello, "dada la gravedad de la situación" el Gobierno de España solicita la convocatoria, con carácter de urgencia, de "una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior".

La reunión servirá para establecer "una respuesta común"

El presidente confía, textualmente, en que la reunión permita "establecer una respuesta común ante situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros, y no solo por aquellos que se encuentran en primera línea de la Unión".

De los 50.000 migrantes procedentes de Marruecos, su Gobierno ha logrado, en menos de 48 horas, "restablecer plenamente el control de la frontera, proporcionar una amplia ayuda humanitaria, repatriar a prácticamente todos los migrantes que cruzaron de forma irregular e impedir cualquier desplazamiento no autorizado hacia Europa continental".

Pone en valor la estrecha colaboración con Marruecos

Ha puesto en valor la "estrecha coordinación" con las autoridades marroquíes", pero con "muy poco apoyo de otros estados europeos" y ha alabado la "política migratoria eficaz y solidaria que España ha llevado a cabo de forma coherente en los últimos años". "El éxito de esta política también nos ha permitido ayudar a otros Estados miembros cuando se han enfrentado a crisis similares, como cuando acogimos a varios de los migrantes que llegaron a Europa del Este a través de Bielorrusia en 2021 y a Lampedusa en 2023", en Italia,

Por ello, lamenta que "a pesar de estos hechos indiscutibles" se haya producido la reacción "bastante asimétrica" de los gobiernos europeos impulsada "por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos" y que, entiende, "no solo es contraria al Derecho europeo, al Derecho humanitario y a los principios de solidaridad", sino "a los intereses a largo plazo de Europa".