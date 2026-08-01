El Gobierno insiste en la existencia de un "doble filtro" para evitar entradas al espacio Schengen: "La integridad está garantizada"

El Gobierno ha recalcado la existencia de un "doble filtro", uno en la frontera con Marruecos y otro, el control Schengen, en la salida hacia la Península, "para que una entrada irregular en las ciudades no se convierta nunca en una entrada al resto de Schengen". Así se ha manifestado el Ejecutivo después de la entrada masiva a Ceuta de unos 50.000 inmigrantes, que ha provocado la reacción de Europa, con amenazas de Italia y otros países con la expulsión de España de este espacio común.

"Ceuta y Melilla son territorio Schengen, pero tienen un régimen específico, único en Europa", ha confirmado el Gobierno central, al tiempo que ha explicado su funcionamiento. Tanto a la entrada como a la salida, y por vía marítima o aérea, hay un control para que ninguna persona pueda entrar de manera irregular.

Este doble filtro, añade la misma comunicación, está previsto "desde la adhesión de España a Schengen en 1991, en la Declaración sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión, y lo preserva el Código de Fronteras Schengen en su artículo 41". Es por ello que el Ejecutivo se ha mostrado contundente: "La integridad del espacio Schengen está plenamente garantizada".

Ninguna de las 50.000 personas que cruzó la frontera ha salido hacia a la Península

"Nadie viaja de Ceuta o Melilla a la Península sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto", señala el documento. Además, las navieras tienen la obligación de verificar los documentos de los pasajeros. De esta forma, el Ejecutivo ha asegurado que "ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo".

Del mismo modo, indican que el hecho de entrar de manera irregular a la ciudad autónoma "no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península ni a circular por Europa. Del mismo modo, el Ejecutivo ha confirmado que de las 50.000 personas que cruzaron de manera irregular, "más de 48.000 ya han sido retornadas a Marruecos".

Ninguna relación el proceso de regularización de migrantes

Finalmente, el Ejecutivo desvincula la "avalancha" de migrantes a Ceuta del proceso de regularización extraordinaria iniciado en el mes de abril por el Ejecutivo: "No guarda relación alguna con estos hechos" y recuerda que una de las condiciones exigidas para solicitar la regularización es acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud.

En este sentido, las mismas fuentes insisten en vincular lo ocurrido en Ceuta con una campaña impulsada por las redes de tráfico de personas que, según el Gobierno, han difundido por redes sociales y aplicaciones de mensajería "una lectura interesada y errónea de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, haciendo creer que quien lograra cruzar a Ceuta podría permanecer en España".