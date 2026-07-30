Interior respalda la tesis de Marruecos y atribuye la crisis migratoria en Ceuta a organizaciones criminales

Mientras las llegadas de migrantes a la ciudad autónoma costera mantienen en alerta a las autoridades españolas, el Ejecutivo ha optado por cerrar filas con Marruecos en el análisis de las causas que explican el incremento de los intentos de acceso irregular.

La interpretación del Gobierno apunta directamente a las redes de tráfico de personas, a las que acusa de aprovechar el impacto de una reciente sentencia del Tribunal Supremo para alentar nuevos cruces.

Interior vincula el aumento de las llegadas con las mafias

El Ministerio del Interior considera que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes están difundiendo una interpretación interesada de la resolución dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio, con el objetivo de convencer a potenciales migrantes de que las posibilidades de permanecer en territorio español han aumentado.

Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que estas redes están "instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes". Según el Ejecutivo, este mensaje estaría sirviendo como efecto llamada para impulsar nuevos intentos de entrada a través del espigón fronterizo y del mar.

La posición del Gobierno coincide con la expresada por las autoridades marroquíes, que también han responsabilizado a las organizaciones criminales del incremento de los movimientos migratorios hacia Ceuta. Desde Rabat sostienen que estas mafias se aprovechan de la vulnerabilidad de numerosos jóvenes para organizar salidas irregulares hacia territorio español.

La sentencia que cambia el escenario jurídico

El origen de esta interpretación se encuentra en la sentencia del Tribunal Supremo que limita la aplicación del denominado rechazo en frontera para las personas que consiguen acceder a Ceuta o Melilla por vía marítima.

La resolución establece que quienes alcanzan territorio español a nado no pueden ser devueltos de forma automática mediante el procedimiento conocido como devolución en caliente, sino que deben contar con las garantías previstas en la legislación española y europea, incluyendo la apertura de un procedimiento administrativo individualizado.

El fallo supone un nuevo paso en la interpretación de los límites legales de los rechazos en frontera, una cuestión que durante la última década ha generado un intenso debate entre administraciones, organizaciones de derechos humanos y tribunales nacionales e internacionales.

El Gobierno destaca la colaboración con Marruecos

Pese al incremento de la presión migratoria, el Ejecutivo insiste en que la cooperación bilateral con Marruecos continúa funcionando con normalidad. Desde Interior califican de "ejemplar" la colaboración entre ambos países en materia migratoria y subrayan el trabajo desarrollado por las fuerzas de seguridad marroquíes para contener los intentos de salida hacia España.

Grande-Marlaska ha trasladado su reconocimiento a las autoridades del país vecino por los "esfuerzos" realizados durante los últimos días, que, según Interior, han permitido impedir miles de intentos de migración irregular antes de que alcanzaran la frontera española.

Además, ambos gobiernos han acordado reforzar los mecanismos de coordinación para responder al incremento de las llegadas y acelerar los procedimientos de entrega de aquellas personas que hayan accedido de forma irregular a la ciudad autónoma, siempre dentro del marco legal vigente y de los acuerdos de cooperación existentes entre España y Marruecos.

Un socio estratégico en el control migratorio

La colaboración entre Madrid y Rabat se ha convertido en uno de los pilares de la política migratoria española en los últimos años. España mantiene con Marruecos acuerdos de cooperación policial y de gestión fronteriza que incluyen patrullas conjuntas, intercambio de información y operaciones contra las redes de tráfico de personas.

Esta coordinación ha resultado determinante en distintos momentos de elevada presión migratoria, especialmente tras la crisis vivida en mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas accedieron a Ceuta en apenas dos días en un episodio que el Gobierno español interpretó como una crisis diplomática con Marruecos. Desde entonces, ambos países han reforzado los mecanismos de cooperación para evitar que se repitan situaciones similares.

Marlaska viajará a Ceuta

En este contexto, el ministro del Interior tiene previsto desplazarse a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la situación y mantener reuniones con responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con las autoridades locales.

Según el Ministerio, Grande-Marlaska ha mantenido durante los últimos días un contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, con el objetivo de coordinar la respuesta ante el aumento de la presión migratoria y reforzar la cooperación entre ambos países.