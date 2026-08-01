Arde Bogotá: "La pregunta que ahora nos hacemos es si esto puede durar"

Arde Bogotá vive uno de los mejores momentos de su carrera. En una entrevista en JELO en Verano de Onda Cero, uno de los componentes de la banda cartagenera, Dani Sánchez, su guitarrista, ha charlado con el presentador Arturo Téllez sobre su papel en el panorama musical nacional. Sánchez ha repasado el origen de Arde Bogotá y ha recordado el vínculo del tema 'Los perros' con la Selección Española en este último Mundial de fútbol.

Tras pasar a ser cuatro amigos que comenzaron a componer en Cartagena a llenar grandes recintos, Dani Sánchez afirma que el grupo afronta una nueva etapa marcada por el éxito. "La pregunta que ahora nos hacemos es si esto puede durar, si podemos seguir en el tiempo y si hay carrera de esto", ha reconocido el guitarrista, ya que Arde Bogotá ha mantenido una identidad sonora que reconoce que es gracias a los oyentes.

El Mundial de Arde Bogotá y 'Los perros'

Uno de los momentos que se ha comentado en JELO en Verano ha sido la participación de Arde Bogotá en la celebración del triunfo del Mundial de la Selección Española con la canción 'Los perros' sonando como banda sonora. Dani Sánchez ha explicado que todo comenzó durante la Eurocopa cuando los propios jugadores cogieron el tema para llevarlo al vestuario durante la semifinal. Esto se pudo ver en el resultado, que España resultó ganadora, ya que para los jugadores fue un 'amuleto'. Aun así, el guitarrista afirma que el mérito es solo de los jugadores. "Son muy buenos jugadores, no tiene que ver con nosotros", ha señalado el componente de Arde Bogotá.

Sobre la participación de Arde Bogotá en la celebración del Mundial, el guitarrista ha afirmado que este tipo de experiencias es "un regalo" que les pone la vida por delante. Ha recordado con humor el momento protagonizado por Marc Cucurella en el que se acercó al batería de Arde Bogotá. "En vídeos parece que Jota le echa la bronca, y qué va. Cuando Cucurella se acerca a la batería le dice que le va a quitar el puesto y, entonces, Jota bromea diciéndole que cuando acabe el tema le dé a los platos", ha explicado Dani Sánchez.

Además de esta actuación, Sánchez ha desvelado detalles sobre el nuevo material de la banda Arde Bogotá y sus próximas actuaciones. El integrante de la banda ha concluido con la importancia de crear música desde la propia esencia de cada uno: "Lo más importante cuando alguien está empezando es que saque lo mejor de él y que no intente copiar a nadie, que ponga su esencia".