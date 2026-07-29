Los animales también viven el eclipse: ¿Cómo cambia su comportamiento durante la falsa noche?

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ofrecerá una oportunidad excepcional no solo para los aficionados a la astronomía, sino también para quienes estudian el comportamiento animal. En Más de uno Pamplona hemos hablado con David Galicia, investigador del Instituto Bioma y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, quien ha señalado que este tipo de fenómenos desencadenan en muchas especies respuestas muy similares a las que se producen durante el anochecer.

Galicia ha recordado que, aunque los eclipses son fenómenos naturales conocidos, su carácter extraordinario hace que tanto las personas como los animales los experimenten muy pocas veces a lo largo de su vida. Sin embargo, existen numerosos estudios científicos que documentan cambios de comportamiento durante estos episodios. Entre los más habituales destaca que las aves diurnas dejan de cantar cuando la luz disminuye de forma brusca y retoman su actividad una vez regresa la claridad. Del mismo modo, algunos animales de hábitos nocturnos comienzan parcialmente su actividad, aunque la breve duración de la oscuridad limita esos cambios.

El investigador ha explicado que la reducción repentina de la intensidad de la luz, el descenso de la temperatura e incluso otras variaciones ambientales son percibidas con claridad por la fauna. No obstante, subraya que todavía se investiga qué estímulos son realmente los responsables de activar esos comportamientos y cuál es el peso del reloj biológico interno de cada especie frente a las señales del entorno.

Precisamente ahí radica el interés científico de un eclipse. Según Galicia, este tipo de acontecimientos funcionan como un experimento natural que permite analizar qué factores desencadenan determinados comportamientos ligados al ritmo circadiano. Comprender cómo responden los animales a cambios tan repentinos ayuda a profundizar en los mecanismos que regulan su actividad diaria y puede aportar información valiosa para conocer mejor cómo afectan las alteraciones ambientales a la fauna.