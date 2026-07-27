María Otermin: "La única forma de obtener sangre es que las personas la regalen"

La coordinadora de ADONA, María Otermin, ha recordado hoy en Onda Cero que donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar vidas y que, a día de hoy, sigue siendo insustituible, ya que todavía no existe un producto capaz de reemplazar la sangre humana, por lo que las transfusiones dependen exclusivamente de la solidaridad de los donantes.

Otermin ha explicado que el principal obstáculo para donar no suele ser el propio proceso, que apenas dura media hora, sino encontrar un hueco en la rutina diaria. Por ello, anima a la ciudadanía a organizarse y convertir la donación en un hábito. Además, recuerda que puede donar la mayoría de la población siempre que sea mayor de edad, pese más de 50 kilos y goce de buena salud. Si estas condiciones se mantienen, una persona puede seguir donando hasta los 70 años.

Desde ADONA destacan también la importancia de la fidelización de los donantes. Aunque la donación es siempre voluntaria, mantener una cierta regularidad contribuye a garantizar unas reservas estables y mejora la seguridad transfusional.

La asociación pone además el foco en la necesidad de incorporar a personas jóvenes para asegurar el relevo generacional. En este sentido, Otermin reconoce que los viajes al extranjero, cada vez más frecuentes entre este colectivo, pueden obligar a aplazar temporalmente la donación, aunque anima a retomarla en cuanto sea posible.

ADONA recuerda que cada donación puede beneficiar a varios pacientes y que la sangre es imprescindible para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, accidentes o enfermedades crónicas. Por ello, hace un llamamiento a la ciudadanía para mantener este gesto solidario que resulta esencial para el funcionamiento diario del sistema sanitario.