Seis bomberos navarros, atrapados en Doha, a la espera de que se reabra el espacio aéreo

Seis bomberos navarros siguen atrapados desde ayer en Doha por el ataque con misiles de Irán. Todos ellos habían viajado a las Maldivas para hacer buceo y habían hecho escala en la capital de Catar. Su vuelo a Madrid fue cancelado por el cierre del espacio aéreo. Desde entonces permanecen en el hotel al que fueron derivados, a 15 minutos del aeropuerto, y desde el que han podido escuchar las explosiones. Los seis bomberos navarros que permanecen en el país catarí son Alberto Garde, Xabi Arrarás, Gorka Erro, Miguel Fernández, Fernando Prieto y Eugenio Aguilar.

Tranquilos y a la espera

En Más de Uno Pamplona, Alberto Garde, uno de los bomberos atrapados en el país, nos ha contado que permanecen están "tranquilos" y "a la espera de poder abandonar el país en cuanto se normalice el tráfico aéreo en la zona". Garde sostiene que la situación está "normalizada" y que "han salido esta mañana a dar una vuelta por la ciudad". Garde admite que la única información de la que disponen es la que les transmite "la propia compañía" ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha contactado con ellos. No son estos seis bomberos los únicos navarros atrapados en Doha. Según informa la web Pamplona Actual, Esteban Barrachina, ingeniero de 34 años de Carcastillo, también se encuentra en el país a la espera de que solucione la situación: “Estoy en una zona muy alejada de posibles objetivos. Aquí no debería caer nada. Viajo mucho, pero es la primera vez que me pasa algo así", apunta.

Gobierno de Navarra, pendiente

El Gobierno de Navarra ha señalado que "existe un contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para lograr cuanto antes una salida" a los seis bomberos navarros que se encuentran en Doha. El portavoz Javier Remírez ha afirmado que "estamos en contacto con todos los servicios consulares, con las embajadas españolas en la zona, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con voluntad clara de tener localizados a los ciudadanos españoles en general y navarros en particular, y luego a partir de ahí lograr lo antes posible, si es su deseo, como es en este caso, la salida del país y su regresos a la Comunidad foral o a España en general". Remírez ha precisado que "son situaciones complejas, está el tráfico aéreo limitado por la situación bélica que hay en la zona, pero existe un contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para lograr cuanto antes una salida".