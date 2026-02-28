Javier Gil, experto en Oriente Medio: "Trump ha sido el primer presidente en responder de forma directa a las agresiones de Irán"

Javier Gil es profesor de la Universidad de Navarra y autor del libro 'La sombra del Ayatolá, una historia de la República Islámica de Irán'. También es experto en Oriente Medio y en Noticias fin de semana analiza el ataque de EEUU e Israel a Irán y las posibles repercusiones que este tendrá sobre el régimen de los Ayatolás.

En su opinión, EEUU e Israel van a hacer todo lo posible por acabar con el régimen de la República Islámica y por crear las condiciones que permitan este cambio. Pero en eso es necesaria la participación de la población iraní, "lo que ha dicho Trump es cierto con ese mensaje que ha enviado a la ciudadanía, es ahora o nunca". Un cambio de régimen dependerá de si los iraníes "acuden a la llamada de Trump y Netanyahu y salen a las calles, como salieron en enero para llevar al colapso al sistema".

El plan de Israel y EEUU: la política de la "decapitación"

Respecto a las consecuencias del ataque, Gil opina que tendrán que pasar varios días para ver "hasta qué punto esta campaña está teniendo éxito y cuál es la actitud de la población iraní".

Lo que están haciendo EEUU e Israel es dividirse las tareas para ir cada uno a por un objetivo distinto. En el caso de Israel, está llevando a cabo lo que se llama la "política de decapitación", es decir, centrarse en "decapitar a la élite de la República Islámica". Han bombardeado la residencia del líder supremo, la residencia del presidente y "parece que están intentando eliminar a la cúpula de la Guardia Revolucionaria", mientras que EEUU se está centrando en atacar las instalaciones de misiles balísticos.

Por ahora, se está manteniendo fuera de los ataques el programa nuclear, pero "no es descartable" que se haga en los próximos días.

¿Tiene posibilidades de prosperar el régimen de los Ayatolás?

Con el líder supremo en paradero desconocido -aunque según la televisión iraní, estaría preparándose para un discurso televisado-, es "probable" que el régimen haya preparado un plan sucesorio: "Corresponde a la asamblea de expertos elegir a un sucesor, pero probablemente Jameneí haya dado instrucciones sobre quién podría sucederle".

¿El problema? Dos principalmente:

No hay consenso en Irán sobre quién debe suceder al líder supremo: Jameneí apuesta por su hijo, pero hay otros candidatos como el presidente del Parlamento.

Que estas figuras sean también objetivos de los bombardeos israelíes, "si no hoy, en los próximos días".

Fin de ciclo

¿Puede este ataque llegar a ser uno de esos desafíos con los que el presidente Trump finalmente da un paso atrás? Para Gil, ha quedado demostrado que Trump es "perfectamente capaz" de hacer todo lo que está haciendo: "Creo que si Trump ve que en los próximos días ese cambio de régimen no se va a producir o si ve que ha degradado lo suficiente el programa de misiles balísticos y nuclear, sí es capaz de poner fin a la operación militar y desentenderse de la guerra".

Lo que está claro, es que esta operación da la sensación de ser "un fin de ciclo", el punto y final a 47 años de "guerra fría" entre EEUU e Irán, y deja claro que "Trump ha sido el primer presidente que se ha atrevido a responder de una forma directa a las agresiones de Irán".

En opinión de Gil, "todos los presidentes norteamericanos han sufrido durante los últimos 47 años algún tipo de agresión por parte de Irán en Oriente Medio y Trump es el primer presidente que ha decidido romper con esta dinámica y responder de una forma directa atacando en territorio iraní".