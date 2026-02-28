MINUTO A MINUTO

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán

Israel e Irán han cerrado su espacio aéreo tras los ataques.

Tensión entre Estados Unidos e Irán: nuevas sanciones, despliegue militar y reunión nuclear en Viena

Marta Pérez Miguel

Madrid |

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025. The New York Times ha informado de que Estados Unidos también se ha sumado al ataque.

"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí, que ha declarado "un estado de emergencia especial" en todo el país, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Israel.

Tres explosiones en Teherán

La agencia semioficial de noticias iraní Fars, ha notificado al menos tres explosiones en Teherán, la capital de Irán. Otros medios oficiales como la agencia de noticias IRNA han asegurado --citando a corresponsales sobre el terreno-- que el centro de la ciudad se ha visto envuelto en densas columnas de humo como consecuencia de las mencionadas explosiones, cuyo origen aún no ha sido determinado.

Así las cosas, las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", reza la nota del Ministerio hebreo.

Cerrado el espacio aéreo

"Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel", ha explicado el Ejército hebreo en una publicación en redes sociales en la que ha anunciado que, a partir de las 08.00 horas (hora local), "se realizarán cambios inmediatos a las Pautas del Comando del Frente Interno", entre los que se incluyen la "prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto los sectores esenciales".

Además, el ministerio de Transportes israelí ha anunciado la cancelación de todos los vuelos y el cierre de su espacio aéreo, según recoge el diario 'Times of Israel' (TOI). En paralelo, las autoridades hebreas han solicitado a la población no acudir a los aeropuertos "hasta nuevo aviso" y ha instado a quienes se encuentren en el extranjero que se mantengan informados por los canales oficiales de la situación. El espacio aéreo, han agregado, se reabrirá cuando las condiciones de seguridad lo permitan y se establecerá un aviso con 24 horas de antelación.

Medios iraníes reportan varias explosiones en el centro y norte de Teherán

Medios iraníes reportaron está sábado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica.

“Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones”, informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

Israel anuncia que lanzó un "ataque preventivo" contra Irán

El Ministerio de Defensa israelí afirmó este sábado que Israel ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo que las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", informó Defensa en un comunicado enviado a las 8.15 hora local (6.15 GMT), en el que indicó que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Irán anuncia cierre de su espacio aereo tras ataques de Israel

Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa.

Estados Unidos e Israel atacan Irán, según The New York Times

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado, después de semanas de amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, según el periódico The New York Times, que cita fuentes de ambos países.

