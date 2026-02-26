Pedro Sánchez desmiente que tenga una enfermedad cardiovascular y carga contra la ultraderecha por difundir este bulo: "Queda Gobierno para rato"

Durante los últimos días, Pedro Sánchez ha estado en el ojo del huracán por unos supuestos "problemas de salud" que le impedirían estar al 100% para gobernar. Mismamente, Cayetana Álvarez de Toledo pidió en el día de ayer que no dieran tanta importancia a desclasificar los papeles del 23F. "¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", declaraba, a lo que Félix Bolaños respondía que "cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta de que siempre hay un escalón que está más abajo".

Ante tanto revuelo, el presidente ha comunicado vía 'X' que no padece ningún problema cardiovascular, pero que, si fuese así, "no habría ningún problema". "Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", explica Sánchez, criticando a la derecha.

"La máquina del fango"

El líder socialista ha aprovechado la ocasión para reseñar la importancia de acabar con las fake news propagadas "por la ultraderecha y la derecha ultra". "La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública", ha declarado.

También ha expresado su satisfacción, afirmando que "si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien". Finalmente, ha concluido destacando que "queda Gobierno para rato".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.