Casimiro García-Abadillo detalla la gran diferencia entre el Partido Popular y Vox: "Es el gran error del PP"

Los acuerdos y desacuerdos entre PP y Vox han sido objeto de debate en la tertulia en Más de uno, en la que Casimiro García-Abadillo ha planteado que Santiago Abascal se encuentra en una "posición de fuerza" y "distingue muy bien entre lo que es táctica y estrategia".

"Estrategia es a largo plazo, el 'quiero llegar a Moncloa', y la táctica es 'qué hago para llegar a eso'", subraya García-Abadillo, que se pregunta "por qué no quiere llegar a acuerdos en Extremadura antes de las elecciones en Castilla y León": "Cree que el desacuerdo le va a dar más votos y eso lo está haciendo muy bien".

Precisamente, los próximos comicios son los que tienen lugar en Castilla y León, donde Vox ya cuenta con el 17% de los votos. "Se dice que en Castilla y León no va a sacar tanto y allí ya tiene el 17% de votos. Si doblara, gobernaría Vox. No puede doblar, pero que va a sacar más, cerca del 20%, eso va a ser así", ha señalado García-Abadillo.

El "gran error" del PP en su diferencia con Vox

En este sentido, insiste en que hay un "gran error" por parte del Partido Popular. "El gran error del PP es no darse cuenta de qué papel tiene que jugar. ¿Por qué el PP no sube y se queda ahí en 130 escaños?", dice, a lo que añade que los populares no tienen "perfil propio".

Así, García-Abadillo considera que el PP no sube en resultados "porque no tiene perfil propio" y no encuentra su lugar: "El sitio entre Vox y el PSOE está cada vez más cerca".