Abascal advierte a Guardiola: Si no asume "el doble de Vox" igual lo hará "otra persona"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este jueves de que si la presidenta extremeña y dirigente del PP, María Guardiola, no asume en las negociaciones para formar gobierno que los resultados electorales conllevan "el doble de Vox", entonces "igual hay otra persona que lo acepte".

En declaraciones a los medios de comunicación en el municipio vallisoletano de Peñafiel, preguntado por el estado de las conversaciones en Extremadura y su relación con el PP, Abascal ha afirmado que Vox "no tiene prisa" porque hay "muchos intentos de investidura" y tiempo para seguir hablando con el PP, aunque ha reconocido que hasta el momento Guardiola ha sido un escollo para el acuerdo.

Sin embargo, ha asegurado que ni está pidiendo al PP cambiar de candidata ni lo descartan en el futuro, a la vez que ha asumido que los populares "no están en condiciones" de poner un "ultimátum" ni Vox está en este momento planteándolo, sino que tiene "la mano tendida" para llegar a un acuerdo con el PP.

Sobre las demandas planteadas por Vox para acceder al gobierno extremeño, Abascal ha asegurado que ha leído algunas de ellas en los medios de comunicación, pero ha justificado esos planteamientos como respuesta a la afirmación del PP sobre que no querían gestionar ni entrar en el Ejecutivo.

El dirigente de Vox ha reconocido que "la confianza está rota" con el PP y si firmaran acuerdos y volvieran a "estafarles" la culpa ya no sería de los populares, sino de Vox, por lo que ha deslizado la posibilidad de que, a la hora de plasmar los posibles acuerdos, establezcan algún "mecanismo de cumplimiento, plazos y quizás firmar ante notario".

"Las cosas no van a ser tan fáciles como antes", ha resumido Abascal, quien ha recordado que las elecciones en Extremadura fueron convocadas "para deshacerse de Vox" y los electores decidieron darle a este partido "el doble" de respresentantes, lo que en su opinión debe trasladarse a las negociaciones con el PP.

Preguntado por la pérdida del senador por designación autonómica en Extremadura, ha asegurado que es "irrelevante", pero ha añadido que "sí demuestra un mal gesto y una mala intención" del PP.

Abascal ha sostenido que las condiciones que plantea Vox son "las mismas que en Comunidad Valenciana", pero ha comprobado que en Aragón, en Extremadura y "a ver qué pasa" en Castilla y León, "no han querido firmar".