Ya puedes saber si la Renta 2025 te saldrá a pagar o a devolver: así es el nuevo simulador

La campaña de la Renta 2025 comenzará el próximo 8 de abril, pero ya es posible saber si te saldrá a pagar o a devolver con la nueva herramienta que ha lanzado la Agencia Tributaria llamada Renta Web Open. Con ella, los contribuyentes pueden simular su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) antes de que comience oficialmente la campaña.

Cómo funciona

El simulador ya está disponible para que las personas interesadas puedan planificar con calma su declaración sin esperar al inicio del periodo obligatorio. Esta nueva herramienta no requiere identificación digital, es decir, no necesitas ni Cl@ve, ni certificado digital ni verificar el NIF.

Una vez que accedes al simulador dentro de la página web de la Agencia Tributaria, puedes introducir manualmente tus datos personales y fiscales: ingresos por trabajo, rendimientos de capital o situación familiar. Con todos los datos el simulador ofrece una estimación orientativa del resultado final.

El simulador no presenta la declaración oficialmente, pero sí te dice si te saldría a pagar, a devolver o si tendrías que presentar declaración.

La herramienta es bastante intuitiva y simplemente con entrar a la web de la Agencia Tributaria y elegir en la sección de Simuladores Renta Web Open, hay que seleccionar "nueva declaración" para comenzar desde cero o cargar una sesión guardada si ya habías empezado antes.

PDF con el resultado

Tras introducir todos los datos, puedes descargar un PDF con el resultado y revisarlo con calma o usarlo como guía para preparar tu documentación antes de presentar la declaración oficial.

Este simulador es valioso para saber anticipadamente si tendrás que pagar o recibir devolución y cuánto y si deseas comparar si conviene hacer una declaración conjunta o individual según tu situación familiar.

Recuerda que el simulador depende de los datos que tú introduzcas: si faltan cifras o no están bien, el resultado puede no coincidir con la declaración oficial real.