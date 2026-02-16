Claves de la huelga indefinida de médicos: cuánto dura, servicios mínimos y cómo afecta a los pacientes

Este lunes 16 de febrero comienza la huelga indefinida de médicos, la primera desde 1995. Después de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles del centro de Madrid hace unos días, en la que los médicos pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y como protesta contra el Estatuto Marco acordado entre el Gobierno y los sindicatos, el Comité de Huelga ha cumplido su promesa de ir a la huelga.

Dicho Comité, integrado por Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Metges de Catalunya (MC), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) reclaman un estatuto marco propio y acabar con las guardias de 24 horas, entre otras reivindicaciones.

Cuánto dura la huelga

Según el comunicado del Comité, hay varios paros convocados en los próximos meses. El primero desde el 16 hasta el 20 de febrero. A partir de aquí habrá un paro de una semana al mes hasta que se llegue a un acuerdo.

De esta manera, en marzo la huelga será del 16 al 20 de marzo; en abril, del 27 al 30; en mayo, del 18 al 22 y en junio, el 15 al 19. Si llegados a este punto no se ha alcanzado un acuerdo, los sindicatos han anunciado que las movilizaciones se mantendrán e, incluso, se intensificarán.

Servicios mínimos

En los hospitales se mantiene al 100% la atención en urgencias, así como la actividad no demorable -quirófanos, UCI, partos, etc-, como si de un domingo o festivo se tratara, "con el objetivo de garantizar en todo momento la asistencia sanitaria de nuestros pacientes", según el comunicado remitido por CESM.

En el mismo, aseguran que "la huelga no va contra los pacientes", sino que es una iniciativa "necesaria y proporcionada" para defender tanto el presente como el futuro de la sanidad pública, para que los profesionales puedan ejercer su actividad con "el tiempo, los recursos, la seguridad y la dignidad que merecen".

Así las cosas, los servicios mínimos para estos días de huelga los fija cada comunidad autónoma. Algunas como Andalucía, Cantabria, Galicia ya han publicado en sus respectivos canales los servicios mínimos fijados. Además, está confirmado que en los centros de salud que no cuenten con servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) solo habrá un médico encargado de atender las urgencias en el horario habitual.

Cómo afecta la huelga a los pacientes y a sus pruebas médicas

Dado que lo único que va a funcionar por completo son las urgencias y quirófanos, las pruebas de consultas externas, revisiones médicas, pruebas o diagnósticos en medicina especializada, así como cirugías no urgentes son las que más van a notar las consecuencias.

Es posible que alguna prueba o cita sea reprogramada o suspendida, por lo que los pacientes deberán estar atentos a sus teléfonos móviles o al correo postal o al medio de comunicación habitual por el que les envían las notificaciones. Además, teniendo en cuenta las demoras que van a producirse y que las salas de espera podrían llenarse, las comunidades pueden obligar al uso de mascarillas.