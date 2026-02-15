CONFERENCIA DE SEGURIDAD

El vídeo de Sánchez regalando 'El Quijote' al gobernador de California: "Encontrarás inspiración para enfrentarte a los gigantes"

El presidente del Gobierno ha explicado que para el gobernador es "importante" tener esa "visión idealista de luchar" que muestra 'El Quijote', novela en la que encontrará "la inspiración" para enfrentarse "a los gigantes".

Sánchez dice 'no' al rearme nuclear del que se habla en la UE porque es "una apuesta peligrosa": "Es un error histórico que no podemos repetir"

EFE

Madrid |

Vídeo Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro este sábado en Múnich con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, a quien le ha regalado un ejemplar en español de 'El Quijote'.

"Es importante para ti tener esta visión idealista de luchar", ha comentado Sánchez a Newson, quien le ha correspondido a Sánchez con una colección de libros, entre ellos 'El Cuento de la Criada', de Margaret Atwood. "No estamos tratando de reescribir la historia", ha asegurado.

El jefe del Ejecutivo español se ha hecho eco del encuentro, celebrado en el marco de la Conferencia de Seguridad, en la red social X, donde ha dado las gracias al gobernador de California por su defensa del multilateralismo y los valores progresistas.

"Espero que disfrutes de la sabiduría de Cervantes. En ella encontrarás inspiración para enfrentarte a los gigantes", ha destacado Sánchez.

