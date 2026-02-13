día de la radio 2026

En directo. Carlos Alsina celebra el Día de la Radio con un programa especial desde un pueblo de la Mancha

El equipo de Más de uno se desplaza a un pequeño pueblo de Castilla- La Mancha donde va a ocurrir algo extraordinario. Sigue en directo el especial de Carlos Alsina en el Día de la Radio.

Madrid

En directoActualizado a las

Adelo Cortés, alcalde de Torreburleque: "No estamos aquí para juzgar decisiones del pasado. Hoy lo que hay que celebrar es que por fin damos un paso adelante"

Carlos Alsina ha podido conversar con el alcalde de la localidad manchega, Adelo Cortés, que se muestra satisfecho con la reinstalación de la antena radiofónica. No obstante, no se ha querido pronunciar sobre la decisión que llevó a los habitantes de la localidad a votar a favor de cortar la conexión con la radio hace 67 años.

"No estamos aquí para juzgar decisiones del pasado. Hoy lo que hay que celebrar es que por fin damos un paso adelante", ha afirmado.

Carlos Alsina habla con Emiliano García Page

Debido a la magnitud del evento, el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García Page se ha desplazado hasta esta localidad. Alsina ha podido conversar con él.

Carlos Alsina junto a García Page
Carlos Alsina junto a García Page | Onda Cero

Programa especial por el Día Mundial de la Radio

Comenzamos el programa especial de Más de uno por el Día Mundial de la Radio desde Torreburleque, un pequeño pueblo en la provincia de Toledo.

Este nombre puede que no les diga mucho, pero es un lugar con una historia muy particular... Estamos en el único pueblo de España que, todavía hoy, permanece desconectado de la radio. Y lleva así desde hace 67 años.

Hoy, a las 12, por fin se instalará una antena que permitirá escucharla en todo el municipio.

