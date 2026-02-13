En directo. Carlos Alsina celebra el Día de la Radio con un programa especial desde un pueblo de la Mancha

Adelo Cortés, alcalde de Torreburleque: "No estamos aquí para juzgar decisiones del pasado. Hoy lo que hay que celebrar es que por fin damos un paso adelante"

Carlos Alsina ha podido conversar con el alcalde de la localidad manchega, Adelo Cortés, que se muestra satisfecho con la reinstalación de la antena radiofónica. No obstante, no se ha querido pronunciar sobre la decisión que llevó a los habitantes de la localidad a votar a favor de cortar la conexión con la radio hace 67 años.

"No estamos aquí para juzgar decisiones del pasado. Hoy lo que hay que celebrar es que por fin damos un paso adelante", ha afirmado.