El aviso de la AEMET sobre lo que viene con la nueva borrasca Oriana: España se prepara para más lluvia y nieve en estas zonas

La borrasca Nils pone este jueves en aviso a 15 comunidades autónomas por lluvia y deshielos, pero sobre todo olas y viento en un día en el que Cantabria y País Vasco tienen avisos de nivel rojo por fenómenos costeros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este jueves se dará una situación de transición entre el paso de frentes en la Península y Baleares, de acuerdo con AEMET. Al principio del día, los restos de un primer frente asociado a la borrasca Nils dejarán cielos nubosos en la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones que en general serán débiles y poco probables en la meseta norte y más intensas en las sierras de Andalucía con acumulados significativos en Grazalema (Cádiz).

Mientras tanto, predominarán los intervalos nubosos en el resto de la Península, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. A lo largo de la jornada, las lluvias irán en general a menos y habrá claros en las horas centrales, si bien podrían ser persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía.

Llega la borrasca Oriana con más lluvia y nieve: las zonas afectadas

No obstante, viene de camino otra borrasca, la que podría ser la última de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre, como afirma la AEMET. Se trata de Oriana, que trae rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas. La mayor parte del territorio español se verá afectado por el viento, menos probable en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. Habrá lluvias fuertes en el oeste de Galicia, sierras del sudeste, oeste del Sistema Central y en las sierras del sur de Andalucía.

Este sábado, cuando se comenzará a dejar atrás la masa de aire polar, se prevén lluvias en amplias zonas de la mitad norte, en Baleares y las sierras del sudeste, mientras que la cota de nieve descenderá de manera notable, hasta los 600-900 metros en la Península e incluso hasta los 400-600 metros en el tercio oriental al final del día.

En lo que respecta a las temperaturas, los termómetros descenderán en la mayor parte del país excepto por las máximas en el suroeste peninsular y las mínimas en el nordeste de Cataluña, que ascenderán. En Canarias, no se experimentarán grandes cambios.

Avisos en 15 comunidades este jueves

Cantabria registra un aviso de nivel rojo por olas en la costa de su litoral por olas de ocho a nueve metros que va acompañado de otro aviso de nivel amarillo por viento en la misma zona. Por su parte, País Vasco registra avisos de nivel rojo por olas de seis a ocho metros en Guipúzcoa y Vizcaya y amarillos por viento.

En lo que se refiere a los avisos naranja, Andalucía, unas de las comunidades más afectadas por las borrascas durante las últimas semanas, tiene un aviso de este tipo por viento en Almería y dos por olas en Almería y Granada. Por lo demás, Cádiz registra un aviso de nivel naranja por lluvia; Granada y Jaén, por viento.

Por su parte, Asturias tiene avisos naranja por olas en las costas de sus litorales orientales y occidentales. Mallorca y Menorca registran avisos de nivel naranja por viento y olas. Ibiza y Formentera también, solo que en su caso de nivel amarillo. En Cataluña, Barcelona, Girona y Tarragona tienen avisos naranja por viento y olas, mientras que Lleida registra uno amarillo por viento. Además, registra avisos de nivel amarillo por viento (Altiplano de Murcia; noroeste; Vega del Segura; y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas). En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, Alicante y Valencia tienen un aviso amarillo por viento y por olas. Por su parte, Castellón registran aviso amarillo por viento.

El resto de avisos amarillos por viento están en Huesca, Teruel y Zaragoza; Burgos, Segovia y Soria; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Sierra de Madrid; Navarra y La Rioja. Además, Huesca y el Pirineo navarro se encuentran en aviso amarillo por deshielo.

El viento obliga a cancelar vuelos en El Prat

El temporal de viento ha obligado a desviar cuatro vuelos que tenían que aterrizar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat hacia aeródromos alternativos, y las aerolíneas han anunciado ya 30 cancelaciones.

El Aeropuerto de El Prat ha explicado que las 30 operaciones canceladas corresponden tanto a salidas como a llegadas.

La velocidad media del viento en el principal aeropuerto catalán es de 61 km/h, con rachas máximas que llegan a los 92,5 km/h.

Las mismas fuentes han apuntado que la previsión es que se mantengan estas condiciones adversas hasta las 19:00 horas de este jueves.