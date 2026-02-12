Las claves de la reforma laboral de Milei que ha encendido a Argentina: jornadas de 12 horas, despidos baratos, límites a la huelga

El Senado argentino ha aprobado la polémica reforma laboral de Javier Milei, una ley que cambiará radicalmente las condiciones de trabajo del país y que ha provocado fuertes protestas en Buenos Aires, saldadas con varios policías heridos y manifestantes detenidos.

Tensión dentro y fuera del Senado

Al mediodía, comenzó en el Senado el debate sobre la Ley de Modernización Laboral que, entre otras cuestiones, planteaba jornadas de 12 horas, abaratamiento de los despidos o límites a la huelga. Por ello, en un país tan sindicalizado y con una larga historia de lucha obrera como es Argentina, las protestas no se hicieron esperar.

Varios grupos de encapuchados y saboteadores -calificados así por algunos sindicalistas- cortaron los alambres de las vallas que protegían el edificio del Congreso e hicieron caer parte de la estructura. A continuación comenzó la acción policial con el lanzamiento de gases, chorros de agua a presión y proyectiles de goma. Los manifestantes respondieron con piedras que arrancaron de las aceras o veredas, construidas con los adoquines típicos de las avenidas porteñas. Ahí se acabo lo que podía haber sido una protesta pacífica.

En medio del caos, un grupo de alborotadores fabricaron un improvisado cóctel molotov y lo lanzaron contra un camión policial propulsor de agua a presión. Al menos estalló otro explosivo de este tipo frente al Congreso. Así fue como se llenaron las calles aledañas de policías motorizados que disparaban balas de goma y gas pimienta a quienes se encontraban a su paso.

La tensión fue creciendo y los alrededores del Congreso se convirtieron en una batalla campal. Las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes de la plaza. Fue el momento en el que varias columnas de policías federales irrumpieron otra vez en la plaza, tras emerger de detrás de las vallas que protegen el Legislativo, y se lanzaron a la detención de manifestantes sin criterio objetivo: se llevaron a un número indeterminado de personas a rastras o en volandas, tal y como pudo comprobar EFE en el mismo lugar.

Las claves de la reforma

¿El motivo de tan encendidas protestas? La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei que, tras ser aprobada, cambiará radicalmente las condiciones de trabajo de los argentinos. Estas son las claves de la polémica ley.

Indemnizaciones por despido

Cálculo de las indemnizaciones : la reforma modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y quedan excluidos del cómputo el aguinaldo , las vacaciones , los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente.

: la reforma modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y quedan del cómputo el , las , los y que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente. Condenas judiciales : las empresas podrán abonar las condenas judiciales en cuotas : hasta seis pagos las grandes empresas y doce las Pymes.

: las empresas podrán abonar las condenas judiciales : hasta seis pagos las grandes empresas y doce las Pymes. Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se creará el FAL, que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos.

Vacaciones, bajas y horas extras

Vacaciones fraccionadas : las vacaciones se podrán fraccionar en períodos no inferiores a siete días y podrán ser rotativas. El trabajador tendrá al menos un período en temporada estival , en coincidencia con las vacaciones escolares, cada tres años.

: las vacaciones se podrán fraccionar en períodos no inferiores a siete días y podrán ser rotativas. El trabajador , en coincidencia con las vacaciones escolares, cada tres años. Accidente o enfermedad no laboral : si es ajeno al trabajo, el empleado recibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo y seis meses si las tiene, cuando la razón de la baja se deba a un acto voluntario o acción de riesgo para su salud.

: si es ajeno al trabajo, el empleado recibirá el si no tiene personas a cargo y seis meses si las tiene, cuando la razón de la baja se deba a un acto voluntario o acción de riesgo para su salud. Accidente o enfermedad laboral : si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos .

: si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el . Enfermedades crónicas : las licencias en el caso de recaídas por enfermedades crónicas solo se renovarán si trascurren más de dos años entre episodios .

: las licencias en el caso de recaídas por enfermedades crónicas . Horas extra : la reforma crea un "banco de horas" , que habilita a compensar horas extra trabajadas con días libres o reducción de jornada , y el esquema de compensación de horas extras se podrá acordar entre el trabajador y el empleador.

: la reforma crea un , que habilita a , y el esquema de compensación de horas extras se podrá acordar entre el trabajador y el empleador. Jornada de hasta 12 horas: este sistema de horas extra abre la puerta a que la jornada laboral se pueda ampliar hasta las 12 horas.

Derecho a la huelga

La ley ampliará el listado de sectores considerados esenciales: no se podrá prestar menos del 75% del servicio en caso de huelga.

A los ya previstos —salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo— se suman telecomunicaciones, aeronáutica comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades. Y las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% de su prestación.

Se crearía la categoría "servicios de importancia trascendental", que deberían asegurar al menos el 50% de su funcionamiento, entre ellos, transporte de pasajeros y cargas, industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería.

Representación sindical

La iniciativa modifica la Ley de Asociaciones Sindicales y establece que las asambleas de trabajadores y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización del empleador.

Tipifica como infracciones "muy graves" los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza.

Y habilita la posibilidad de otorgar personería gremial a sindicatos de empresa cuando superen en afiliados al sindicato preexistente durante al menos seis meses.

Convenios colectivos

La nueva ley elimina el principio de que un convenio colectivo continúa vigente tras su vencimiento hasta la firma de uno nuevo. De aprobarse, los convenios perderán vigencia al expirar el plazo, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo.

Dispone que los convenios de ámbito menor, como los de empresa, prevalecerán sobre los de mayor alcance, es decir, los sectoriales.

La derogación de los estatutos y regímenes especiales entrará en vigor 180 días después de la sanción de la ley.