Diez muertos y más de 25 heridos después de un tiroteo en un colegio de Canadá

Un tiroteo registrado en la madrugada de este miércoles en una escuela secundaria de la localidad canadiense de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, ha dejado al menos diez muertos y 25 heridos, según han confirmado las autoridades.

Entre las víctimas mortales se encuentra el presunto autor del ataque, que habría fallecido tras provocarse heridas autoinfligidas. De acuerdo con el balance preliminar facilitado por la Policía Montada de Canadá, seis de los fallecidos fueron localizados en el interior del centro educativo, mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda cercana. Además, una novena víctima murió durante su traslado a un hospital.

Los servicios sanitarios han informado de que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por diversas lesiones en el centro médico local. Dos de los heridos presentan un estado crítico y han tenido que ser evacuados en helicóptero a hospitales especializados.

Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio dispositivo en la zona y continúan registrando viviendas y propiedades de esta pequeña localidad del interior de Columbia Británica, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para descartar la existencia de más víctimas. Las autoridades han señalado que, por el momento, no existen indicios de la participación de otros sospechosos.

La Real Policía Montada de Canadá ha explicado que los agentes comenzaron a recibir avisos sobre un tiroteo activo en torno a las 13:20 hora local (20:20 GMT). En el marco de la respuesta inicial, los efectivos accedieron al interior del centro educativo para neutralizar la amenaza y, durante el operativo, localizaron a varias víctimas mortales y al presunto atacante sin vida.

Según el comunicado policial, todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el instituto fueron evacuados de forma segura mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Condolencias del primer ministro canadiense

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" por el tiroteo y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas. "Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó Carney en un mensaje en X.

Tumbler Ridge es una población de menos de 3.000 habitantes, lo que implica que el tiroteo tiene un fuerte impacto en la pequeña comunidad a la espera de que se revelen las identidades de las víctimas. "Nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión", recordó Carney.