Tragedia en un internado femenino en Kenia: 16 menores fallecidas y cerca de 80 heridas

Luto en Kenia tras el grave incendio registrado esta madrugada en la Academia Femenina Utumishi, en Gilgil (en el centro-oeste del país), donde al menos 16 alumnas de secundaria han perdido la vida y otras 79 han resultado heridas. Siete de ellas, como ha confirmado el ministro de Educación keniano -Julius Ogamba-, permanecen hospitalizadas con heridas de diversa consideración.

Ha sido una tragedia nacional, asegura el presidente William Ruto, que ha expresado sus condolencias a las familias: “No hay palabras que puedas aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños por cumplir”, ha escrito el mandatario en la red social X. Como nación, ha añadido Ruto, “nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable".

También se han desplazado hasta allí el ministro del Interior de Kenia, Kipchimba Murkomen, que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las jóvenes fallecidas y la gobernadora del condado Nakuru, Susan Kihika, ha hecho un llamamiento a la calma mientras la policía analiza las pesquisas. Las autoridades investigan las causas del incendio desatado en la Academia Femenina Utumishi.

Unas 220 estudiantes de educación secundaria dormían en el edificio (situado a unos 120 kilómetros de la capital) cuando comenzaron las llamas. Y allí se han desplazado -entre otros- varias dotaciones de bomberos, las Fuerzas de Defensa de Kenia y la Cruz Roja que está ofreciendo apoyo psicológico a las familias afectadas.

Están en duda las medidas de prevención y seguridad en las escuelas del país

Esta tragedia que lamentablemente nos recuerda a otras, también en Kenia, como el incendio en un internado masculino en Kieni en 2024 que se cobró la vida de 21 menores, u otro en 2021 registrado en una escuela de secundaria de Kyanguli que se saldó con la terrible cifra de 67 jóvenes fallecidos.