Varios muertos en una colisión entre un minibús escolar y un tren en Bélgica

Varias personas han perdido la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país, después de que el vehículo escolar accediera a las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado, informaron la empresa operadora de la infraestructura ferroviaria Infrabel y medios locales.

Por el momento, Reuters informa de que dos adolescentes, el conductor del autobús y otro adulto que viajaban en el minubús serían las personas que han fallecido, mientras que la prensa flamenca informa de que el centenar de pasajeros del tren han salido ilesos. En total, en el vehículo se desplazaban siete estudiantes, un adulto responsable y el conductor.

Según explicó el alcalde de la localidad, Geert Hermans, al diario flamenco 'Het Laaste Nieuws', el minibús habría salido de una calle de Buggenhout y entrado en las vías del tren aunque las barreras y señales luminosas del paso a nivel funcionaban correctamente, por lo que las circunstancias del accidente aún se están investigando.

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local y se han desplazado al escenario del accidente múltiples servicios de emergencia, vehículos de bomberos y ambulancias.

El ministro del Interior belga también ha reaccionado al accidente: "Con gran consternación, conozco el trágico accidente en Buggenhout, en el que un autobús escolar fue embestido por un tren. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Deseo a los heridos mucha fuerza. Gracias a nuestros servicios de emergencia por su rápida intervención en el lugar".