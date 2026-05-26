PNV, Coalición Canaria o Felipe González: se intensifican las presiones a Sánchez para que adelante las generales

La reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los casos de presunta corrupción que rodean al Ejecutivo de Pedro Sánchez como el "caso mascarillas", o las investigaciones que afectan a su esposa y a su hermano, han elevado la presión para que adelante las elecciones generales

Por su parte, la postura de Pedro Sánchez es clara: no adelantará las elecciones. Apenas un día después de conocerse la imputación del expresidente Zapatero, así se encargó de trasladarlo al propio Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control del Congreso.

Sánchez afirmó que "habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España", además de advertir a la oposición de que al Gobierno "se llega con votos" y no "con atajos".

Desde el PP, una vez conocidas las presuntas irregularidades en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra que ha acabado con la imputación de Zapatero, exigen la convocatoria de elecciones adelantadas. En palabras de Feijóo, "la legislatura está muerta".

PNV y CC ven difícil que Sánchez culmine la legislatura

Los propios socios del Gobierno ya empiezan a sostener que es "muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura", tras la imputación de Zapatero y las numerosas informaciones que se van conociendo del sumario de esta investigación.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha calificado de "irresponsable" que Sánchez "siga más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada". Ha sentenciado con que "aquí no vale todo", recordando que "ya van nueve casos abiertos" y "ahora Zapatero".

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha subrayado este lunes que "lo lógico" sería convocar elecciones para hacer "borrón y cuenta nueva". Ha defendido que Sánchez presente una cuestión de confianza alegando que "nunca fue tan necesario como ahora".

La postura de Felipe González y Page

Otro expresidente del Gobierno español, Felipe González, ha pedido este lunes que se adelanten las elecciones, a la vez que ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero, al que no ve "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que está viendo.

García-Page, por su parte, lleva tiempo exigiendo a Sánchez que convoque elecciones generales. La más reciente, justo después de la debacle del PSOE en las andaluzas. Advirtió que los ciudadanos están mandando un mensaje "muy claro y nítido", pero que el "destinatario" no lo quiere "entender o mira para otro lado".

Las cuentas para una posible moción de censura

El debate político, mientras tanto, sigue centrado en torno a una posible moción de censura que Vox puso encima de la mesa nada más conocerse la imputación de Zapatero. Sin embargo, desde Génova afirman que esa iniciativa "está abocada al fracaso", ya que "nos faltan cuatro votos".

Sin embargo, el PP ha querido poner el foco desde el primer momento en los socios de Sánchez y en el PSOE: "que se cuezan en sus autos". Ahora, esas cuentas podrían haber cambiado, ya que la suma de votos del PP y Vox, junto con el PNV, UPN y CC ya darían a Feijóo la mayoría absoluta necesaria para derrocar a Sánchez.

Para logar este cometido, los populares tendrían que convencer al PNV de apoyar esa moción de censura junto a Vox, una compañía que los nacionalistas han negado en varias ocasiones.