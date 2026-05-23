Julia Otero, tras la imputación de Zapatero: "Podemos estar ante la segunda muerte de Bambi"

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en la investigación de cobro de comisiones ilegales relacionada con el caso Plus Ultra, convirtiéndose así en el primer expresidente del Gobierno en ser investigado en una causa por presunta corrupción.

Acusado de un presunto delito de tráfico de influencias, el juez sitúa a Zapatero como presunto vértice de una "estructura estable y jerarquizada" cuya finalidad era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Por ello, el expresidente también se enfrenta a delitos de organización criminal y falsedad documental.

Sobre su imputación y las posteriores reacciones a la misma reflexiona Julia Otero durante su entrada inicial. La presentadora de Julia en la onda opina que el "primer expresidente de la democracia imputado es mucho más que un socialista", es "o fue un líder con enorme conexión emocional con la gente progresista".

De ahí, reacciones como la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que se declaró "jodido" ante una noticia que consideraba "una mierda" si era verdad y "una mierda aún mayor" si, por el contrario, todo resultaba ser falso.

La columna de Julia

Es una semana aciaga para la gente de izquierdas. Tenemos al primer expresidente de la democracia imputado y es mucho más que un socialista. Es, o fue, un líder con enorme conexión emocional con la gente progresista, incluso más allá de las siglas de su partido.

Para esa -pongamos- mitad de España, los logros en materia de derechos civiles, el fin del terrorismo, todo su legado, eran razones poderosas para la estima a Zapatero, más allá del partido al que votasen. Por eso dijo Rufián que estaba "jodido", aunque jamás votó a ZP, y por eso añadió que el proceso penal que se ha abierto era "una mierda" si era verdad, y "una mierda mayor" si era todo falso.

En el mejor de los casos --incluso una absolución--, de las portadas y los titulares de estos días ya no se vuelve. Igual que no se vuelve a la normalidad en una relación sentimental donde uno traicionó el pacto de lealtad.

Presumir la culpabilidad lo dejamos para los que desean el infierno para cualquier progresista, esos que no ven nunca nada malo en las puertas giratorias que han usado otros expresidentes que, como diría Shakira, nunca lloran, sólo facturan.

El proceso penal dirá qué, cuánto y cómo sucedió un delito, dos o los tres que el juez Calama atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero. O ninguno.

A los boomers nos marcó la muerte despiadada que vimos de niños en Bambi. Podemos estar ante la segunda muerte de Bambi.

Foto: Onda Cero