El juez de la Audiencia Nacional solicita información a Estados Unidos sobre los investigados en el caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos que le faciliten información sobre los investigados en el caso Plus Ultra, la trama por la que se ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según detalla la periodista Eva Llamazares en Onda Cero, fuentes jurídicas confirman a este medio estas nuevas líneas de investigación que se materializan con "una nueva pieza secreta de tráfico de influencias internacional".

El sumario lo conocerán las partes la próxima semana. Será entonces cuando se conozcan todos los detalles sobre la citada investigación que ya ha implicado a la Fiscalía Anticorrupción, a la UDEF y también a varias fiscalías extranjeras.

Una comisión rogatoria

Rafa Latorre, director de La Brújula, detalla que "la petición que ha enviado Calama es una comisión rogatoria a las autoridades de Washington para que le permitan a la UDEF seguir el rastro de cuentas en el extranjero de los investigados". Estas comisiones rogatorias, según sostiene Llamazares, "son peticiones judiciales de información sobre cuentas y otros datos de investigados a otros países".

Gracias a la colaboración de la agencia Homeland Security Investigation, la Policía Nacional ha obtenido acceso a, según apunta la periodista Llamazares, "mensajes clave mantenidos por Rodolfo Reyes Rojas", quien era accionista de Plus Ultra. "Su móvil contiene la prueba viva: desde que empezaron a buscarse contactos hasta que finalmente se obtiene el beneficio".

De hecho, es Reyes quien empieza a dar los primeros pasos. "Necesitamos llegar a las ayudas, a ver qué se te ocurre", le escribió a uno de sus contactos. También es Reyes el que informa que "se ha conseguido a Zapatero y posteriormente informa a su interlocutor" de la noticia.

Así las cosas, a la espera de que las partes conozcan la próxima semana el contenido del sumario, por el momento los investigadores analizan el contenido del material hallado en el interior de la caja fuerte del despacho del expresidente Zapatero.