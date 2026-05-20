CASO PLUS ULTRA

Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante y amigo de Zapatero: "Pensaba que eso no podía ocurrir en un país como España"

Julio Martínez se muestra "fuertemente impactado" tras haber conocido la imputación de su amigo Zapatero, y asegura en una entrevista a OkDiario que "pensaba que se libraría de esto".

Sergio Ruiz de Gopegui

Madrid |

Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante, guarda silencio ante la Comisión Koldo

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso que investiga el rescate concedido a la aerolínea Plus Ultra, que asciende a los 53 millones de euros, ha puesto varios nombres encima de la mesa. Entre ellos, el de Julio Martínez Martínez: dueño de Análisis Relevante y amigo de Zapatero.

Cuando Martínez conoció la noticia de la imputación del expresidente del gobierno de España, según ha declarado a través de una entrevista concedida a OkDiario, se sintió "perplejo, consternado y sorprendido", e incluso pensaba que Zapatero "se libraría de esto".

También ha indicado al citado medio que no se podría imaginar "que un ex presidente del Gobierno pudiera ser imputado, y menos Zapatero", añadiendo que le llamó la atención "que pudieran incluso haber entrado en su casa siendo ex presidente", algo que pensaba que "no podía ocurrir en un país como España".

Martínez "no sabía" que le estaban investigando

El dueño de Análisis Relevante llegó a reconocer que "no sabía" que le estaban investigando, incluso "pensaba que se trataba de un error". Respecto a la labor ejercida por las hijas de Zapatero, ha defendido que hicieron un "buen trabajo" cuando fueron contratadas.

Por su parte, Martínez prefiere esperar a "leer el auto completo para poder hacer más declaraciones". El administrador y dueño de Análisis Relevante también se encuentra investigado en la causa: es el amigo con el que Zapatero salía a correr de forma habitual y, según el juez, el encargado de captar clientes y de realizar la gestión operativa de los encargos.

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