El vídeo completo en el que Zapatero se defiende tras su imputación: "Jamás he realizado ninguna gestión en relación con Plus Ultra"

"Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo expresar mi disposición para colaborar con la justicia, al mismo tiempo que quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha comenzado José Luis Rodríguez Zapatero en un vídeo difundido a los medios tras conocerse su imputación por tráfico de influencias.

Zapatero asegura que su actividad privada y los ingresos que ha percibido siempre han sido declarados "vía IRPF" con "absoluta transparencia y legalidad", además de insistir en que no ha realizado gestión alguna vinculada con Plus Ultra: "Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Lo reafirmo con toda contundencia".

Además, el expresidente destaca que nunca ha tenido una sociedad mercantil "ni directamente, ni a través de terceros, ni dentro, ni fuera de España". En cuanto a las operaciones relacionadas con Plus Ultra, Zapatero rechaza su participación en cualquiera de estas acciones. Por último, ha querido expresar que ejercerá su derecha a la defensa "con toda la firmeza y convicción".

Presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada"

En un auto de 85 páginas, el juez sitúa a Zapatero como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad es "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

Además de esta imputación, Zapatero también se enfrenta a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: el auto tipifica como delito principal el tráfico de influencias y abre colateralmente la puerta a un posible blanqueo de capitales. Los hechos que describe el juez encajan con la pertenencia a organización criminal y también falsedad documental, por lo que, según avance la investigación, cabe la posibilidad de imputar estos presuntos delitos de manera formal.

En la operación de la UDEF están involucradas sociedades mercantiles y personas de su entorno, entre ellos, Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno que ya fue detenido y que podría ser el testaferro. El propio Zapatero dijo en la reciente entrevista con Alsina en Más de uno que consideraba "extraño" que hubiesen salido fotografías con Martínez Martínez días antes de que se produjera la detención.