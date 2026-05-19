El Gobierno defiende la "presunción de inocencia" de Zapatero y apunta a la "inquina de la derecha" contra el expresidente

Elma Saiz, Diana Morant y Ernest Urtasun eran los encargados de sentarse en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. Un Consejo marcado por la noticia del día, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.

Por ello, en el turno de preguntas, la portavoz del Gobierno ha tenido que responder un aluvión de preguntas acerca del expresidente. "Desde la tranquilidad, desde la confianza, prudencia y respeto a la justicia, afrontamos esta noticia", ha dicho Elma Saiz, que también ha querido defender el rescate público de la aerolínea en tiempo de pandemia.

"Ya hemos tenido ocasiones de compartir lo relativo a los préstamos que se han dado a las diferentes aerolíneas en un momento tan complicado como la pandemia, que salvaron empresas, empleos, y en países de nuestro entorno se hicieron cosas similares. Proyectos pulcros y transparentes, autorizados por la Comisión Europea y validados por el TJUE", ha señalado Saiz.

"Inquina" de la derecha contra Zapatero

Así, Saiz ha pedido respeto a la "presunción de inocencia" y ha apuntado a la "inquina" contra Zapatero. "Tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha, a la que por cierto ganó en procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban", ha dicho, además de defender la figura de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Desde el punto de vista político, durante dos legislaturas, supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social, con un liderazgo como presidente que derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero", ha apuntado la portavoz del Ejecutivo.

También ha querido insistir el Gobierno en que la imputación de Zapatero tiene como origen "una organización ultra, Manos Limpias", pese a que en un inicio proviene de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, Saiz ha insistido en la idea de "no perder de visto un derecho tan fundamental como la presunción de inocencia".

Por otro lado, Urtasun se ha remitido a lo dicho por Saiz y ha querido resaltar que el Gobierno va a gobernar "hasta el final de la legislatura": "Es una información que acabamos de conocer, me remito a lo dicho por la ministra".