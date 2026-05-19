Zapatero le negó a Alsina que tuviera relación con Plus Ultra y presumió de trayectoria "impecable": "Todo es lícito y está declarado"

El pasado 23 de marzo, José Luis Rodríguez Zapatero acudió a los estudios de Onda Cero. En una entrevista con Carlos Alsina, el expresidente habló de su actividad profesional, se definió como consultor y admitió labores de consultoría para varias consultoras, entre ellas la de Análisis Relevante SL. También reconoció que ese era origen de sus ingresos y que no tenía nada que ocultar porque todo era lícito y se encontraba declarado de manera conveniente.

Casi dos meses después, sus palabras contrastan con la noticia de su imputación por presunto blanqueo de capitales, además de atribuirle tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Todo tiene que ver con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, de 53 millones que habrían sido desviados. Precisamente, Zapatero dijo en Más de uno que no conocía "a nadie" en Plus Ultra.

"A mí me lo propusieron (trabajar para Análisis Relevante), acepté como otras consultoras con las que he trabajado (...) Yo sabía lo suficiente para hacer mi trabajo y la amistad que tenía con él (Julio Martínez Martínez, su amigo que fue detenido en diciembre). Análisis debía tener clientes, evidente, pero el detalle de la relación con cada cliente no lo tenía. No me definió su relación con Plus Ultra, sé que conocía gente, pero yo no, por ejemplo", aseguró a Alsina.

Zapatero presumió de "trasparencia" y de trayectoria "impecable"

El expresidente también sostuvo en Onda Cero que no tenía ninguna sociedad, que nunca había ocultado nada y todo lo que percibió fue fruto de su trabajo: "No tengo sociedad, nunca la he tenido. Todo lo que he percibido, fruto de mi trabajo, es declarado en la Renta al porcentaje más alto, de lo cual me siento satisfecho, de contribuir a los gastos públicos. Esto dice hasta qué punto tengo una transferencia".

Según fuentes jurídicos, la sociedad de las hijas de Zapatero, Whathefav, también está siendo registrada por la UDEF, ya que eran proveedoras de Análisis Relevante, como confirmó el propio expresidente en Más de uno. Alsina también le preguntó si Análisis Relevante era su principal pagador, a lo que Zapatero respondió que no, sin desvelar cuál era su principal pagador.

Además, el exdirigente del Ejecutivo recordó que su trayectoria había sido "impecable" y que todas las querellas en su contra habían sido archivadas. "Todas archivadas, sin diligencias. Se han querellado contra mí por todo y da igual, se seguirá, porque no hay detrás ninguna investigación", aseguraba Zapatero, que destacaba que intentaban "menoscabar" su crédito público.

"No lo van a conseguir porque tengo una trayectoria impecable y también debe ser objeto de debate, que a la democracia no le sienta bien la falsedad", zanjaba el presidente.