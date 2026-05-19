La reacción de Page en Onda Cero a la imputación de Zapatero: "Me deja de piedra"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en la investigación de cobro de comisiones ilegales relacionada con el caso Plus Ultra. Como ha recalcado Carlos Alsina en Más de uno, se trata de la primera vez en la historia de nuestra democracia que un expresidente es investigado en una causa judicial por corrupción.

Además, Zapatero podría enfrentarse también a otros delitos relacionados con personas de su entorno, entre ellos, Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno que ya fue detenido. El propio Zapatero, en su entrevista con Alsina hace apenas mes y medio, comentó que le parecía "extraño" que hubiesen salido fotografías con Martínez Martínez días antes de que se produjera la detención.

La reacción de Page

Esta misma mañana, Carlos Alsina ha entrevistado a Emiliano García-Page para analizar los resultados de las elecciones autonómicas de Andalucía. Al término de la charla, Alsina le ha comentado la noticia de que Zapatero iba a ser imputado por el caso Plus Ultra, lo que ha dejado "de piedra" a Page.

"Me deja de piedra. La opinión que tengo de los políticos que conozco es en su función política. En su etapa de presidente, lo tengo que decir con franqueza, discrepo de muchas cosas de él y él de mí más todavía. Pero dicho esto, yo siempre le he considerado capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía con neurosis económica, sinceramente", declaraba Page.

También ha comentado que espera que "le vaya bien y se pueda defender si es que realmente es así la situación. Hablo de la etapa que conozco, porque de las etapas de los exs... este país daría para escribir una enciclopedia sobre qué pasa después de la política para los políticos. Pero yo en esa etapa no le conozco; sé que se comentan muchas cosas... pero, personalmente, me deja de piedra", añadía.

A continuación, declaraba que espera que "pueda quedar aclarado porque, por el bien suyo, de la familia y del propio nombre del Partido Socialista, es una noticia telúrica". Para confirmar la noticia, preguntaba a Alsina: "¿Pero la citación es en calidad de investigado?", a lo que el presentador le confirmaba que sí. "Cuando se está en calidad de investigado, obviamente es porque el tribunal cree que puede haber algún indicio", ha sentenciado el presidente de Castilla-La Mancha.