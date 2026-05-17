Julia Otero: "Quién iba a decir que la reacción al 15M sería la guerra sucia contra los liderazgos surgidos"

Buenos días a los madrugadores, entre los que hoy están miles de andaluces que otros domingos duermen aún a esta hora. No me refiero a los votantes, por ganas que tengan de votar, no creo que se estén votando encima hasta ese extremo.

Me refiero a las miles de personas movilizadas, a las que en el sorteo les tocó la suerte de ser protagonista de la fiesta de la democracia. Ya saben, presidir una mesa electoral, o ser vocales o secretarios. O suplentes de todos esos puestos. Son 10.403 mesas, así que 30.000 andaluces tienen hoy trabajo.

Acaba la semana en que se cumplieron 15 años del 15M. El tiempo vuela y no sería mala cosa darle una vuelta a las reivindicaciones de aquel movimiento social tres lustros después. Quién nos iba a decir que la reacción telúrica a aquella imponente movida social iba a ser la guerra sucia contra todos los liderazgos surgidos entonces. Y contra la izquierda en general.

Reflexiones de domingo que dejó ahí para los que aprovechan las fiestas de guardar para hacer balance existencial. Buenos días a todos.

La columna de Julia: "Se cumplen 15 años del 15M"