LA COLUMNA DE JULIA

Julia Otero: "Quién iba a decir que la reacción al 15M sería la guerra sucia contra los liderazgos surgidos"

La presentadora de Julia en la onda recuerda que este domingo se cumplen 15 años del 15M y reflexiona sobre la necesidad de "darle una vuelta a las reivindicaciones de aquel movimiento social".

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ondacero.es

Madrid |

La columna de Julia Otero

Buenos días a los madrugadores, entre los que hoy están miles de andaluces que otros domingos duermen aún a esta hora. No me refiero a los votantes, por ganas que tengan de votar, no creo que se estén votando encima hasta ese extremo.

Me refiero a las miles de personas movilizadas, a las que en el sorteo les tocó la suerte de ser protagonista de la fiesta de la democracia. Ya saben, presidir una mesa electoral, o ser vocales o secretarios. O suplentes de todos esos puestos. Son 10.403 mesas, así que 30.000 andaluces tienen hoy trabajo.

Acaba la semana en que se cumplieron 15 años del 15M. El tiempo vuela y no sería mala cosa darle una vuelta a las reivindicaciones de aquel movimiento social tres lustros después. Quién nos iba a decir que la reacción telúrica a aquella imponente movida social iba a ser la guerra sucia contra todos los liderazgos surgidos entonces. Y contra la izquierda en general.

Reflexiones de domingo que dejó ahí para los que aprovechan las fiestas de guardar para hacer balance existencial. Buenos días a todos.

La columna de Julia: "Se cumplen 15 años del 15M"
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