Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se convertirá esta semana en el segundo jefe del Ejecutivo con más días en el cargo de la actual etapa democrática al superar a José María Aznar. Lo hará este mismo viernes al cumplir 2.903 días al frente del Gobierno.

Recordemos que el pasado 5 de febrero, el mandatario superó a José Luis Rodríguez Zapatero, convirtiéndose por aquel momento en el tercer presidente con más días en el cargo. Pero eso ya ha quedado atrás y ahora solo le supera el socialista Felipe González, quien estuvo en el Ejecutivo desde el 2 de diciembre de 1982 hasta el 4 de mayo de 1996, lo que supone un total de 4.903 días.

A punto de cumplir seis años en La Moncloa

Sánchez prometió su cargo el 2 de junio de 2018. A pesar de las dificultades encontradas en el camino, el mandatario ya ha dejado claro en más de una ocasión que su intención es agotar la legislatura e ir a unas elecciones generales en 2027.

Durante el balance del año 2025, Sánchez afirmó que estaba decidido a que no hubiera comicios generales adelantados pese a las dificultades para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. Tampoco importó el caos en el que el PSOE se vio sumido por hacer frente a una serie de casos de corrupción y de acoso sexual, por lo que el mensaje fue y sigue siendo el mismo: exprimir el mandato.

Ahora, con la inminente celebración de las elecciones autonómicas de Andalucía, Sánchez tiene puesto el foco en salvar la candidatura de María Jesús Montero, quien fuera vicepresidenta del Gobierno, entre otras cuestiones porque en los últimos comicios autonómicos ha salido victoriosa la derecha. En cualquier caso, conviene echar la vista atrás para recordar los gestos con los que el presidente nacional empezó el año político para continuar su camino en La Moncloa.

Acuerdos como garantía de continuación

Uno de los acuerdos más polémicos ha sido la regularización de inmigrantes que pactó principalmente con Podemos. Gracias a esta medida, miles de personas que se encontraban en situación irregular en nuestro país se han podido acoger a dicho acuerdo para estabilizar y legalizar sus condiciones.

Además, a principios de enero cedió al líder de ERC, Oriol Junqueras, el anuncio de otro acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica, como a finales de 2025 había dejado que fuera EH Bildu quien comunicara que se prorrogarían las medidas incluidas en el denominado escudo social.

También juega otro papel clave Junts, el partido que lidera Carles Puigdemont y que este miércoles se ha abierto a apoyar un decreto del Gobierno en materia de vivienda que prevea deducciones en el IRPF por los gastos del alquiler o hipoteca. Recordemos que el Congreso ya tumbó la prórroga de los alquileres del Gobierno con los votos en contra de Junts, PP y Vox. Según el partido de Puigdemont, este real decreto contenía errores jurídicos y artículos que eran inaplicables.

A la caza de Felipe González

Sea como fuere, lo cierto es que Sánchez es ya el segundo presidente español con más días en el cargo y ahora se prepara para superar a Felipe González. Atrás ya dejó la duración del mandato de Zapatero, que se extendió desde el 17 de abril de 2004 hasta el 21 de diciembre de 2011.

Los dos primeros jefes de Gobierno en esta etapa democrática, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, son los que menos han permanecido en ese puesto. Suárez fue nombrado por el rey Juan Carlos presidente del Gobierno y juró el cargo el 5 de julio de 1976, que lo revalidó tras las primeras elecciones en las que, el 15 de junio de 1977, se decidió la composición de las Cortes que alumbrarían la Constitución de 1978.

Continuó como presidente tras las elecciones generales de 1979, pero a mitad de mandato dimitió, y el 25 de febrero de 1981 dejaba esa responsabilidad, sumando en total 1.697 días. Su sustituto fue Leopoldo Calvo Sotelo, que, tras una sesión de investidura interrumpida por el intento de golpe de Estado del 23F, juró como presidente del Gobierno el 26 de febrero.

Calvo Sotelo estuvo al frente del Ejecutivo hasta el 1 de diciembre de 1982, y con 644 días, es quien ha desempeñado hasta ahora esa responsabilidad durante el periodo más breve desde la recuperación de la democracia.