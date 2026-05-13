El Congreso acuerda la suspensión cautelar de la acreditación de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles, con los votos de PSOE y Sumar, suspender cautelarmente la acreditación como periodista a los activistas políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo a la espera de resolver definitivamente las distintas denuncias que pesan contra ellos, presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) como por PSOE, Sumar y Podemos.

Tanto Quiles, que trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, acreditado por 'Periodista Digital', acumulan casi una decena de denuncias por incumplir distintas normas del reglamento del Congreso, que se modificó recientemente para introducir un régimen sancionador especial para informadores.

Esas denuncias se han ido viendo en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso, en el que solo tienen voto diputados de todos los grupos salvo PP y Vox, que renunciaron a estar, y que propuso expedientarles por distintos episodios.

La medida será efectiva desde este mismo jueves

A la espera de que se resuelvan definitivamente esas denuncias (ocho expedientes a Quiles y tres a Ndongo), la Mesa del Congreso ha suspendido cautelarmente la acreditación de prensa de los dos activistas, aplicando la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

La suspensión cautelar empezará a aplicarse desde este mismo jueves y los dos activistas tendrán un plazo de 10 días para presentar alegaciones, antes de que la Mesa del Congreso adopte una decisión definitiva.

Un "crecimiento" casi exponencial

En declaraciones a la agencia Servimedia, dicha decisión se ha tomado tras "un crecimiento casi exponencial de las denuncias" contra los dos y el "aumento de la gravedad de los hechos denunciados", que "imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara".

El secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, interpretó que "el Congreso ha enviado un mensaje claro a PP y Vox: tienen que dejar de blanquear y financiar a Vito Quiles y Bertrand Ndongo porque no actúan como periodistas, sino como agitadores ultras que intimidan y hostigan a diputados y profesionales de la información".