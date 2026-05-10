Julia Otero analiza las últimas "escaramuzas verbales" de Fernando Clavijo sobre el MV Hondius: "Está siendo vergonzoso e indignante"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este domingo que no iba a autorizar el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para "no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas. En un vídeo, quiso mostrar "todo su apoyo" a los pasajeros del buque y arremetió contra el Ejecutivo nacional, asegurando que desde Canarias se había "hecho todo lo posible para facilitar" el trabajo en Cabo Verde.

A su vez, aseguró estar "preocupado" porque, dada la naturaleza del virus, roedores podían bajar a los lados del barco y "poner en peligro la seguridad de los canarios".

Unas declaraciones que Julia Otero ha considerado "vergonzosas e indignantes": "El presidente de Canarias ha intentado hasta el último minuto que el buque Hondius no fondeara en las aguas de Tenerife. Está siendo vergonzoso e indignante. Al final ha debido imponerse la fuerza del Estado apelando al derecho internacional y las reglas del mar".

La columna de Julia

Hoy hace 90 años que Manuel Azaña fue elegido presidente de la República española. Azaña, que era un intelectual brillante, dejó escrito que si los españoles hablásemos solo de lo que sabemos, se generaría un inmenso silencio que podríamos aprovechar para el estudio.

Es un gran consejo que pocos siguen, como demuestran las últimas escaramuzas verbales del presidente de Canarias, que ha intentado hasta el último minuto que el buque Hondius no fondeara en las aguas de Tenerife. Está siendo vergonzoso e indignante. Al final ha debido imponerse la fuerza del Estado apelando al derecho internacional y las reglas del mar.

Nuestra mirada estará hoy en el Atlántico, donde 147 personas están pasando sin duda los peores días de su vida, en un barco al que subieron cargados de ilusión. 14 de ellos son españoles. Ayer noche el Director General de la OMS -que está también en Tenerife- publicó una carta de gratitud personal honda y emotiva: "Los virus no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad. Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. La OMS está con ustedes y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino".

La columna de Julia: "Las escaramuzas verbales del presidente de Canarias"