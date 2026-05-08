Qué está pasando entre Valverde y Tchouaméni: el "caldo de cultivo" que ha provocado dos peleas y una crisis en el vestuario blanco

La tensión en el vestuario del Real Madrid continúa después de una temporada difícil tras la destitución de Xabi Alonso, la llegada de Álvaro Arbeloa y la finalización de la misma sin ningún título para los blancos. El punto álgido de esa tensión llegó este miércoles con una pelea entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouameni.

Tras solucionar, aparentemente, el motivo del enfrentamiento del día anterior, este jueves las cosas fueron a más cuando, durante un entrenamiento rutinario, dos entradas del uruguayo sobre el francés provocaron una nueva pelea entre ambos. En el vestuario, los jugadores que llegaron después, se encontraron a Valverde semiinconsciente en el suelo y sangrando. Al parecer, un zarandeo entre ambos terminó con un resbalón que hizo que el uruguayo se golpease con la mesa central del vestuario. Fue trasladado a la clínica de Valdebebas y, posteriormente, al hospital, donde se le aplicaron varios puntos de sutura.

Dos días, dos peleas

Explica Alberto Pereiro en Radioestadio Noche que el motivo del enfrentamiento del miércoles entre ambos fue deportivo y "por algún tema de carácter", pero que se produjo una conversación en el vestuario que hizo que quedara solucionado. Entonces, ¿por qué el jueves, cuando Tchouaméni va a reiterar la disculpa de una conversación "que ya tuvieron y que quedó bien", Valverde no le acepta la mano al principio del entrenamiento? "Porque Valverde considera que hay una información en L'Equipe que es demasiado exacta con lo que pasó en el entrenamiento y acusa a Tchouaméni de filtrar la historia".

"De ahí en adelante, el entrenamiento es una salvajada auténtica. Hasta donde yo sé, hay dos entradas de Fede Valverde que rozan la de un partido de un nivel que no tiene nada que ver con un entrenamiento de día a día con tus compañeros. En la segunda de las acciones, Arbeloa expulsa a los jugadores al vestuario. Alguien les sigue y cuando llega, ya ha habido un incidente en el que Valverde está en el suelo sin conocimiento después de darse un golpe y Tchouaméni está al lado. Hay más gente que va entrando, pero el resto de compañeros ni son conscientes de esta película ni lo saben hasta que luego se les explica", asegura el periodista.

Es en ese momento cuando Álvaro Arbeloa acompaña a Valverde a la clínica que hay dentro de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y ahí se considera que debe trasladarse al hospital. Es en ese momento cuando el Real Madrid interviene: "José Ángel Sánchez (director general) tenía una comida programada y cancela su presencia al inicio. Aparece en Valdebebas, habla primero con Tchouaméni y con Valverde antes de que se vaya al hospital. Después, tiene otra conversación cuando este vuelve y está consciente, recaba información y se marcha avisándoles de que les abrirá un expediente disciplinario a ambos". Estos expedientes desembocarán en sanciones económicas y/o disciplinarias, con la posibilidad de que ninguno juegue de aquí a final de temporada.

Cómo han llegado hasta ahí Valverde y Tchouaméni

Según Pereiro, el Real Madrid está "avergonzado" del vestuario y va a castigar a los futbolistas porque "el presidente así lo quiere", pero aclara que, en ningún caso, los quiere fuera del club. Asimismo, informa de que la "sanción más importante" será para Fede Valverde porque "se le considera capitán y clave de ese vestuario y no tiene la importancia para el club ni para sus compañeros que tiene Tchouaméni".

Pero, ¿cómo han llegado Valverde y Tchouaméni hasta esta situación? Cuenta Edu Pidal que la relación entre ambos no es que sea mala, pero sí que se ha ido creando un caldo de cultivo durante toda la temporada en el Real Madrid y que la salida de Xabi Alonso lo ha acrecentado todo: "Cuando sucede algo así, todos tienen opinión sobre lo que ha pasado y algunos piensan que otros han influido en la salida de Xabi Alonso por sus actuaciones, comportamientos o declaraciones". Tchouaméni era de Xabi Alonso y Fede Valverde no, pero el presentador asegura que esto ha pasado siempre desde que el fútbol es fútbol, "el problema es haber llevado esto hasta este punto".

Otro de los jugadores que ha sido centro de las críticas en las últimas horas ha sido el francés Kylian Mbappé, que, tras el entrenamiento del jueves, fue captado por las cámaras que esperaban a la salida de Valdebebas con la ventanilla de su coche bajada y riéndose a carcajadas. Los presentadores de Radioestadio Noche consideran que ayer no era el día para que el francés saliese "riéndose a carcajadas", y menos Mbappé, "que es el jugador franquicia".

La prensa internacional califica de "escándalo" la tensión

Los medios de comunicación internacionales describen como "escándalo" o "crisis total" la situación en el vestuario del Real Madrid. "El Real Madrid implosiona antes del Clásico", titula en la portada de su edición digital el medio francés L'Équipe. "La crisis es total", continúa.

La prensa europea también se hace eco de las informaciones. En Italia, La Gazzetta dello Sport comienza con "el Real en caos". "Unos días antes del decisivo Clásico contra el Barcelona, el Real Madrid parece estar en estado de emergencia", escribe el medio alemán Bild. "Fuentes del primer equipo dicen que las pasiones están por todo lo alto en el equipo del Real después de una temporada sin trofeos", señala el inglés The Telegraph.

El comunicado de Valverde

Fede Valverde aseguró, a través de un comunicado en redes oficiales, que "en ningún momento" golpeó a Aurélien Tchouaméni durante la discusión que mantuvieron ambos tras el entrenamiento y pidió perdón porque le "duele la situación" que vive su club.

"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió", escribió. "Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente", agregó.

Valverde reconoció que el miércoles tuvo un incidente "con un compañero de equipo" (Tchouaméni) como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde la fatiga de la competición "y la frustración hacen que todo se sienta más grande".

"Hay alguien detrás que se apresuró a difundir la historia"

Para el jugador uruguayo, en una situación normal "estas cosas pueden pasar" y se solucionan sin hacerse públicas entre los mismos futbolistas.

"Obviamente, hay alguien detrás de todo esto que se apresuró a difundir la historia, combinado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre está bajo los focos y todo se magnifica", apuntó.

Después, continúa con su narración, desveló que tuvo otro desacuerdo con el mismo jugador este mismo jueves y durante la discusión golpeó "accidentalmente una mesa" causándose un pequeño corte en la frente "que requirió una visita rutinaria al hospital".

"Acumulación de cosas que terminó en una pelea sin sentido"

"Siento que mi enojo por la situación, mi frustración al ver a algunos de nosotros llegando al final de la temporada corriendo con nuestras últimas fuerzas y emocionalmente exhaustos, me llevó al límite de discutir con un compañero de equipo", manifestó.

"El resultado es una acumulación de cosas que terminó en una pelea sin sentido, dañando mi imagen y dejando espacio para que la gente invente, calumnie y exagere un accidente. No tengo duda de que cualquier fricción que podamos tener fuera del campo desaparece una vez dentro del estadio, y si tengo que defenderlo allí, seré el primero en hacerlo", añadió.