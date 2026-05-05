En directo, Champions League: Arsenal - Atlético de Madrid, en vivo

El Atleti busca su cuarta final de Champions; el Arsenal, la segunda

El Atlético de Madrid busca su cuarta final de Champions y su primer título en esta competición, después de jugar tres veces la final y perderla. En 1974 contra el Bayern de Múnich y en 2014 y 2016 contra el Real Madrid.

Por su parte, el Arsenal busca su segunda final y su primer título también. La única vez que los gunners llegaron a la final fue contra el Barça, que ganó 2-1.