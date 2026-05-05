En directo, Champions League: Arsenal - Atlético de Madrid, en vivo
Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en la vuelta de semifinales de Champions tras el empate a uno de la ida con el objetivo de conseguir una plaza en la final.
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Así ha sido la llegada del Arsenal al Emirates
Gran ambiente y recibimiento de los Gunners a su equipo
Gran ambiente en los alrededores del Emirates, casi 3.000 colchoneros toman las calles de Londres
El vestuario del Atleti ya está a punto y el equipo ya está en el Emirates
El vestuario del Atlético de Madrid ya está a punto para el partido. Hoy los del Cholo juegan con la segunda equipación. El equipo ya está en el Emirates.
Los jugadores del Arsenal ya están en el estadio
La plantilla del Arsenal ya se encuentra en el Emirates.
El Atleti busca su cuarta final de Champions; el Arsenal, la segunda
El Atlético de Madrid busca su cuarta final de Champions y su primer título en esta competición, después de jugar tres veces la final y perderla. En 1974 contra el Bayern de Múnich y en 2014 y 2016 contra el Real Madrid.
Por su parte, el Arsenal busca su segunda final y su primer título también. La única vez que los gunners llegaron a la final fue contra el Barça, que ganó 2-1.
El Arsenal, un muro en los partidos en casa
El Arsenal, además de no haber perdido ningún partido en toda la presente edición de la Champions League, es un muro cuando juega en casa. Prueba de ello es que ha dejado la portería a cero en 17 de los últimos 23 partidos de esta competición que ha jugado en el Emirates.
Este es el once del Atlético de Madrid: Julián Álvarez titular
También se sabe cuáles son los 11 jugadores en los que ha apostado Simeone toda su fe: Oblak; Ruggeri, Hancko, Marc Pubill, Le Normand; Koke, Llorente, Giuliano, Griezmann; Julián Álvarez y Lookman
Un cambio con respecto al partido de ida: Le Normand por Cardoso. Lo que significa que Llorente va a jugar en el medio y Pubill en el lateral derecho.
Ya se conoce el once del Arsenal: Arteta hace cinco cambios
Ya es oficial, estos son los 11 jugadores por los que apuesta Mikel Arteta: David Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Eze, Saka, Trossard y Gyökeres.
Cinco cambios con respecto al once del partido de ida. Eze, Saka y Trossard parten de inicio, mientras que Lewis-Skelly juega en lugar de Zubimendi, mientras que en la defensa, la novedad está en Calafiori.
El mejor registro goleador del Atlético de Madrid en Champions
El equipo del Cholo Simeone ha marcado 35 goles este año en la Champions, la mejor marca en toda su historia en la competición. Julián Álvarez, con 10 tantos, es el máximo goleador del equipo. Le sigue Sorloth con seis y Marcos Llorente, con cuatro.
El estadio está listo
El Arsenal comparte en sus redes sociales un vídeo del Emirates Stadium listo para la batalla de esta noche.
Havertz y Odegaard, disponibles contra el Atlético
El alemán Kai Havertz y el noruego Martin Odegaard estarán disponibles este martes para enfrentarse al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de fútbol.
Odegaard se perdió el partido del fin de semana contra el Fulham por unas molestias en la rodilla, mientras que Havertz no ha jugado los últimos dos partidos por un problema muscular.
Mikel Arteta: "Lo único que tengo en la cabeza es preparar al equipo para salir como bestias
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha asegurado que espera que sus jugadores salgan "como bestias" en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de este martes ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, y ha confesado que sería "un sueño" pasar a una final de Champions delante de su "gente".
"Lo único que tengo en la cabeza es acabar de preparar lo mejor posible el partido de mañana y al equipo y que salgamos ahí fuera como bestias a disfrutar el momento", declaró en la rueda de prensa previa al choque, en la que confirmó que el defensa neerlandés Jurriën Timber "está fuera", mientras que el noruego Martin Odegaard y el alemán Kai Havertz "están disponibles".
Simeone: "Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer y tenemos mucha fe"
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha asegurado que su equipo y él están "convencidos" de lo que tienen que hacer en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal y advirtió de que tienen "mucha fe" en lo que hacen.
"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que elijamos lo tenemos que seguir hasta el final. Intentaremos jugar el partido que se necesite con la intensidad y el entendimiento que pide el partido", ha dicho en la rueda de prensa previa al encuentro.
"Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes", ha añadido.
Atlético de Madrid y Arsenal buscan una plaza para Budapest
Atlético de Madrid y Arsenal se ven las caras en el partido más importante de la temporada. Ambos buscan un hueco en la final de la Champions en Budapest, una hazaña que no será fácil, tras el 1-1 del partido de ida, que dejó todo abierto para la vuelta.