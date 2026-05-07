Caos en el Real Madrid: Fede Valverde y Tchouaméni vuelven a pelearse y el uruguayo acaba en el hospital

Un nuevo incidente sacude Valdebebas. Durante el entrenamiento celebrado en la mañana de este jueves por el Real Madrid, Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni han protagonizado una pelea "sin precedentes" que ha acabado con el uruguayo en el hospital.

En una disputa aislada durante el entrenamiento blanco, el uruguayo ha realizado una entrada a la que el francés habría contestado de mala manera. Ambos jugadores han tenido que ser separados, y Valverde ha tenido que pasar por la clínica de Valdebebas con motivo de un corte registrado durante este encontronazo.

Es el segundo día consecutivo con incidentes entre ambos

La tensión en el vestuario sigue empeorando con el paso de las horas. Y es que ayer mismo ambos jugadores protagonizaron un incidente parecido. Los dos futbolistas se llegaron a encarar, a empujarse e incluso mantuvieron una fuerte discusión.

Estos enfrentamientos agravan aún más la tensa situación que se vive dentro del vestuario del Real Madrid después de conocerse esta misma semana que Rüdiger llegó a propinarle un tortazo a su compañero de equipo Álvaro Carreras, también durante un entrenamiento. El propio Carreras se encargó de confirmar este incidente a través de un comunicado.

Expediente del club a tres días de un posible alirón del Barcelona en el Clásico

Tras una reunión en el vestuario, el club ha decidido cortar por lo sano y abrir un expediente disciplinario a los dos jugadores debido a la gravedad del suceso.

Una clara crisis en el vestuario que se acrecienta apenas tres días antes de que se dispute un nuevo clásico ante el FC Barcelona que podría suponer el alirón de los blaugranas en el Camp Nou.

Los culés tan solo necesitan puntuar en este encuentro para proclamarse como campeones de LaLiga, frente a su afición y ante su máximo rival.