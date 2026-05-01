Jorge Valdano, sobre el posible entrenador del Real Madrid: "Es el momento de la estabilidad"

La temporada del Real Madrid ha acabado antes de lo esperado y toda la información en torno al club gira a quién será el hombre que ocupe el banquillo la próxima temporada. Tras un curso en el que se apostó primero por Xabi Alonso y luego con Arbeloa, ambos con mal resultado, son muchos los nombres que han sonado en las últimas semanas.

Algunos hablan de Mourinho, otros de Klopp, también de Pochettino, Deschamps o Nagelsmann, que estarán en el Mundial con sus respectivas selecciones, pero lo que está claro es que aún todo por decidir.

"Es el momento de la estabilidad, de elegir un proyecto, respaldarlo y asumir las consecuencias (…) Hace falta aumentar el nivel de intensidad y para eso hay que convencer a los jugadores", ha explicado Jorge Valdano en Radioestadio Noche.

El que fuera entrenador y director deportivo del Real Madrid ha señalado a los jugadores después de dos años sin títulos y ha puesto el foco en que en la elección del entrenador el club debe decantarse por alguien "fuerte".

"Los jugadores solo ven dos cosas: entrenador débil o entrenador fuerte. Y si ven entrenador débil se lo comen a los dos minutos. Eso no depende solo del carácter del entrenador, también del apoyo del club hacia su figura".

En este sentido, Valdano destaca los nombres de Luis Enrique, Simeone o Guardiola como unos entrenadores que "han alcanzado niveles de poder muy pocas veces visto".

El ahora comentarista deportivo se ha deshecho en elogios especialmente hacia el asturiano y su trabajo en el PSG, que el pasado martes logró una victoria por 5-4 ante el Bayern en un espectacular partido de ida de semifinales de Champions.

En este sentido, destaca al Barça de Flick como el equipo español que más se parece al PSG (campeón de Champions y subcampeón del Mundial de Clubes). "El equipo tiene una personalidad muy definida y con mucho sentido del riesgo", ha explicado.