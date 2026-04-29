En directo, Champions League: Atlético de Madrid - Arsenal, en vivo

Mikel Arteta: "Simeone es un referente absoluto"

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha asegurado que Diego Pablo Simeone es "un referente absoluto", ya que ha "transformado" al Atlético de Madrid y ha conseguido que se haya "rebelado contra todo", y espera que sus jugadores puedan imponer su "estilo y manera de jugar" ante los rojiblancos.

"Es alguien que ha transformado este club en 15 años, de la manera en que lo ha hecho, con la consistencia del resultado que ha conseguido, cómo se ha rebelado ante cualquier cosa... A ese tipo de personas siempre las he admirado. Cada uno tiene su estilo, el que le dan sus jugadores, el que tiene una identidad muy relacionada con el club... En muchas cosas es un referente absoluto", declaró en rueda de prensa, en la que ha reconocido que le une a él "la pasión por la profesión".