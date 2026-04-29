En directo, Champions League: Atlético de Madrid - Arsenal, en vivo
El Atlético de Madrid y el Arsenal se enfrentan en la ida de semifinales de Champions. Los de Simeone buscan llegar a una final 10 años después.
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Ya hay once del Atlético de Madrid
También se conocen los once jugadores por los que apuesta el Cholo Simeone: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Pubill, Johnny, Koke, Giuliano, Griezmann, Julián Álvarez y Lookman
Ya hay once del Arsenal
Ya se conocen los 11 jugadores que ha elegido Mikel Arteta para disputar la ida de semifinales: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Martinelli y Gyokeres.
El Arsenal llega a las semis con pleno de victorias en Champions
El conjunto de Mikel Arteta ha cosechado un pleno de victorias en esta edición de la Champions y espera continuarlo esta noche en el Riyad Air Metropolitano.
Los londinenses presentaron en enero su candidatura para levantar la primera 'Orejona' de su palmarés tras cuajar una fase de liga impoluta con pleno de victorias (8/8), siendo el equipo más goleador (23) y el menos goleado (4).
Mikel Arteta: "Simeone es un referente absoluto"
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha asegurado que Diego Pablo Simeone es "un referente absoluto", ya que ha "transformado" al Atlético de Madrid y ha conseguido que se haya "rebelado contra todo", y espera que sus jugadores puedan imponer su "estilo y manera de jugar" ante los rojiblancos.
"Es alguien que ha transformado este club en 15 años, de la manera en que lo ha hecho, con la consistencia del resultado que ha conseguido, cómo se ha rebelado ante cualquier cosa... A ese tipo de personas siempre las he admirado. Cada uno tiene su estilo, el que le dan sus jugadores, el que tiene una identidad muy relacionada con el club... En muchas cosas es un referente absoluto", declaró en rueda de prensa, en la que ha reconocido que le une a él "la pasión por la profesión".
El Atlético de Madrid busca llegar a una final 10 años después
El Atlético de Madrid afronta esta noche una semifinal de Champions nueve años después de la última, después de la que disputó en la temporada 2016/2017. Tras nueve años cayendo en cuartos de final y octavos de final, los del Cholo Simeone se han plantado entre los cuatro mejores del torneo tras imponerse al Barça.